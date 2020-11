La princesa Diana nos enseña cómo usar pantalones de mezclilla ideales para el invierno

Estilo y elegancia: dos palabras que describen a la perfección a la princesa Diana de Gales, puesto que no importa lo que usara ni como lo combinara, ella siempre lucía muy regia y a la moda, incluso con piezas de ropa tan casuales como lo son los pantalones de mezclilla, que eran una de sus prendas favoritas aún cuando el código de vestimenta real era tan estricto durante sus años como princesa.

A través de sus varias apariciones en público, Diana nos ha dejado diversos atuendos con pantalones de mezclilla que incluso en tiempo modernos y en esta temporada de invierno pueden funcionar de manera perfecta aprovechando que la moda retro está de vuelta y muy arraigada. Estos sirven no solo para una charla casual en casa a través de una videollamada, sino también para salir a conseguir alimento o incluso para una reunión semi formal.

Looks de la princesa Diana tan fabulosos que puedes imitarlos actualmente Lady Di sigue inspirando las mejores combinaciones en nuestros armarios.

Atuendos de la princesa Diana con pantalones de mezclilla ideales para el invierno

Conjunto de mezclilla

Como siempre, la princesa Diana siempre va por todo o nada, y en este caso no es la excepción. Luciendo un estilo completo de pantalón y camisa de mezclilla, la monarca muestra que esta combinación no solo es ideal para mantenerse abrigada por el tipo de tela gruesa, sino que también es perfecta para hacer una declaración de outfit casual pero a la moda. Para darle vibras de invierno, Diana complementó su atuendo con una chaqueta de cuero negro y un par de botas invernales blancas.

Suéteres holgados

Estaban de moda en los años 90 y ahora han regresado. Los suéteres holgados son una tendencia de esta temporada de invierno, haciéndolos el complemento perfecto para los pantalones de mezclilla ya que crean un look bastante casual pero sin caer en lo simple. Busca alguno con un lindo estampado o un color que resalte para llamar más la atención. También puedes usar uno con cuello en forma de V y usar una linda camiseta debajo para darle un toque de contraste, tal y como lo hace la princesa Diana.

Blazers

Los blazers son unas chaquetas muy elegantes que incluso con pantalones de mezclilla puedes conseguir un look semi formal sin mucho esfuerzo. La princesa Diana siempre se las ingeniaba para sacar lo mejor de ellos, logrando combinarlos por completo con una camiseta del mismo color o una de tono diferente para crear contraste completo. Igualmente lo hacía con los pantalones de mezclilla para crear un balance de color uniforme en todo su atuendo ideal para el invierno. También puedes usarlos bien sea para videollamadas o reuniones presenciales de trabajo que sean de corte importante para lucir importante, imponente y sobre todo muy profesional.

Blusa o camisa de botones

Si en la zona donde estás el invierno es un poco menos fresco, este look es ideal para dar un paseo por el parque o para salir a tomar un café. Una camisa o blusa de botones es lo único que necesitas para combinar tus pantalones de mezclilla en invierno. Recuerda que a veces menos es más por lo que la sencillez de este outfit habla por sí sola, logrando que luzcas súper casual pero chic.

Alternativa

Si no eres muy fanática de los pantalones pero sí de la mezclilla, entonces unos shorts confeccionados con esta tela pueden ser la opción ideal para ti si el clima no es tan frío en tu zona residencial. Un par de estos con una blusa sin mangas te puede dar un aire súper fresco no solo para salir a pasear por la ciudad sino también para convertirlo en un look casero muy retro, perfecto para atender videollamadas casuales entre amigas. Lucirás cómoda y a la moda sin mayor esfuerzo.

También te puede interesar:

La polémica foto de la princesa Diana que hizo pública su hermano

Lecciones de amor propio que dejó la princesa Diana

Te recomendamos en video