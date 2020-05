No existe nada más sexy que unos labios voluminosos y sanos. Si no fuiste de las afortunadas en nacer con una boca perfectamente redondeada, no tienes que preocuparte. Existen muchas técnicas de maquillaje que pueden ayudarte a conseguir este look sin necesidad de inyecciones. A continuación te decimos cómo pintarse los labios para que se vean más gruesos paso a paso.

El labial puede ser el único cosmético que necesitas para transformar tu apariencia y pasar de un look sencillo a uno sexy o dramático, según la ocasión. Es por eso que es importante saber cómo pintarse los labios correctamente para sacarle el mayor provecho a tus rasgos más atractivos.

Cómo pintarse los labios para que se vean más gruesos

Prepara tus labios

El primer paso, es preparar la piel de tus labios para que sean más suaves y no se partan por la falta de hidratación.

Comienza con un exfoliante mientras te lavas la cara, puedes hacerlo con azúcar y un cepillo de dientes húmedo. Después aplica un bálsamo hidratante

Aplica una base

Antes de aplicar tu labial sobre la piel, aplica una base, que puede ser un corrector o la base que usas para el resto de tu cara.

Esto te ayudará a que tu labial se aplique más fácilmente, el color sea más brillante y dure por más tiempo.

Haz contour

Esta técnica puede usarse para los labios al igual que para el resto del rostro. Solo aplica un poco de bronzer o una sombra ligeramente más oscura que el tono de tu piel por debajo del centro de tus labios para crear una sombra.

También agrega iluminador en tu arco de cupido con tu dedo o con una brocha.

Delinea y aplica tu labial

Delinea tus labios con un color muy similar al de tu labial, toma el delineador y sigue el contorno de tus labios.

Comienza dibujando una cruz en el centro de tus labios, por debajo de tu arco de cupido. Después continúa delineando el contorno de tus labios.

Usa una brocha para aplicar tu labial y ve agregando más producto hasta obtener la cobertura que deseas.

Para elegir el color adecuado, toma en cuenta el look que quieres lograr y la temporada en la que te encuentras. Los tonos nude son preferidos para una apariencia natural, mientras que los tonos más brillantes como el rojo o el fucsia es más adecuado para eventos informales.

Durante la noche puedes atreverte a usar colores más oscuros como rojo vino o burgundy.

Para dar más volumen a tus labios y crear dimensión, aplica un poco de gloss en el centro de tus labios. Puedes elegir uno transparente para una apariencia sutil o uno con glitter para reflejar la luz y conseguir una apariencia más dramática.

