Cómo arreglar un fleco mal cortado sin salir de tu casa

Cortar un fleco puede llegar a ser complicado, incluso para las personas que saben cortar el cabello. Ya que no solo basta tener el par de tijeras adecuado; también se necesita tomar en cuenta la forma del rostro para saber cuál es el estilo más favorecedor. Además de tomar la cantidad adecuada de cabello para que no quede demasiado grueso, ni demasiado delgado.

Si has intentado cortarlo por ti misma y no te ha gustado el resultado, te decimos cómo puedes arreglar tu cabello para no pasar todo un mes con un corte de cabello extraño.

Cómo arreglar un fleco en casa

Demasiado corto

Si cortaste demasiado y tu fleco terminó siendo más corto de lo que esperabas, tienes algunas opciones para evitar lucir mal. Lo primero, es clarar que la única forma de arreglar este error es elegir llevar baby bangs.

Los baby bangs son un flequillo más corto de lo normal, lega a la mitad de la frente o incluso más arriba. Este no es un estilo que agrade a todo el mundo, pero si es un corte moderno y edgy que te podría salvar durante unos meses.

Para hacerlo, debes estar dispuesta a recortar aún más tu fleco, hasta llegar a la mitad de tu frente.

Primero pasa un peine sobre tu fleco seco y después haz cortes verticales en el cabello con tijeras de estilista. Las tijeras sólo deben entrar a 1/4 de tu fleco y debes comenzar del centro hacia cada uno de los lados.

baby bangs - Pinterest

Si no quieres cortar más tu fleco, puedes peinarlo de lado y cubrir las partes cortas con el resto de tu cabello hasta que crezca lo suficiente para poder peinarlo.

Demasiado grueso

Si tomaste más cabello del que necesitabas para cortar tu fleco, puedes crear capas para hacerlos más delgados.

Primero, debes tomar la sección de tu fleco más lejana a tus cejas y sujetarla para no dejar que crezca y así trabajar con una sección del fleco que creaste.

Toma una sección de tu fleco entre tu dedo medio y tu dedo índice y jálala hacia arriba. Deja descubiertas las puntas y con la punta de las tijeras haz cortes verticales. Continúa con el resto de tu fleco hasta terminar.

fleco - Pinterest

