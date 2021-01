Las mamás también tienen derecho a tomar unas "vacaciones" de sus hijos

La crianza de los hijos es abrumadora y, dado que las mamás son quienes tienen que hacer la mayor parte del trabajo, en algún momento pueden verse sobrepasadas.

Y es que desde el embarazo, hasta dar a luz, amamantar y cuidar de los hijos, una no descansa lo suficiente después de todo, tiene un pequeño ser que depende cien por ciento de ella. Aunque todo trabajo tiene sus recompensas y el amor de una madre es infinito, es completamente normal tener la necesidad de unas vacaciones.

La sociedad ha romantizado tanto la maternidad que se ciega ante el hecho de lo agotadora y poco glamorosa que puede ser. Ante los ojos del resto,la que se queja por las noches de insomnio o que luce demacrada por no tener tiempo para ella, es castigada y señalada por ser "una mala madre".

Recientemente Asilinn Derbez compartió una fotografía junto a su hija Kailanni pero fue muy criticada por haberse tomado unas vacaciones , lejos de ella.

"No podría estar más orgullosa de esta almita que estamos formando. Lograr esa mezcla entre darle la libertad de ser ella misma y al mismo tiempo poner límites amorosos y firmes, es toda una compleja obra de arte. Después de unas merecidas vacaciones, ayer regresamos a la rutina. Escuchando a nuestro cuerpo , creando nuevas rutinas, más tranquilas, más divertidas, más amorosas que se adapten constantemente a lo que ambas vamos necesitando", escribió la actriz.

Instagram aislinn derbez

Hace unos días, la hija del comediante Eugenio Derbez compartió que se encontraba en Hawaii mientras que la pequeña quedó bajo el cuidado de Mauricio Ochmann. La pareja se separó hace meses pero ambos siguen trabajando en equipo, al pendiente de Kai por lo que Aislinn aprovechó para darse un respiro.

Ante algunos, fue un acto egoísta ya que además, estuvo acompañada de un supuesto nuevo novio y aunque muchas plasmaron buenos deseos para la actriz, es claro que existen muchos estigmas con respecto a "darse un respiro".

"Ojalá y todas las mamás tuvieran la oportunidad de tomar “vacaciones” de sus propios hijos". "yo no podría pedir “vacaciones de mis hijos” Cómo hacen para desatenderse de los hijos por días?? Yo sólo cuando salgo a trabajar y cuento las horas para regresar con ellos". "Qué clase de madre deja así a sus hijos para irse de vacaciones con otro". "Que pase el tip para escapar así…no todas tenemos esa oportunidad", fueron algunos de los comentarios que plasmaron sus seguidoras.

Existe un término que se conoce como Burnt Out Mom, el cual describe el agotamiento extremo que experimentan algunas mamás (o todas). Es el momento cuando se sienten sobrepasadas y necesitan detenerse y pensar en descansar bien.

Algunos pueden decir que todos experimentamos estrés a veces y que no es gran cosa, pero, de hecho, lo es. Ser una madre agotada es malo no solo para la madre misma, sino también para sus hijos, su pareja y para todos los que la rodean.

Una madre exhausta no puede controlarse a sí misma y puede volverse loca sin motivo. Puede herir los sentimientos de quienes la rodean y hacerse un gran daño a sí misma. Lo peor es que incluso podría empezar a pensar que no es una buena madre, cuando todo lo que realmente necesita son unas vacaciones.

¿Cómo se puedes combatir el agotamiento de las mamás?

Quizá no tengas la oportunidad de tomar unas vacaciones en la playa o en un bosque alejado de todo pero siempre es posible darte un respiro. Si crees que puedes estar experimentando el agotamiento de mamá, es importante actuar. Date cuenta de que la madre perfecta no existe. No permitas que las presiones externas o internas creen ideales poco realistas que ponen en duda tu capacidad y confianza en ti misma.

El miedo a no ser una madre lo suficientemente buena es un aspecto clave del agotamiento que sientes ahora. Si aprende a ser lo suficientemente buena, en lugar de perfecta, a la larga te convertirá en una mejor madre para tus hijos. Ten en cuenta que cada situación familiar es única. No dudes en buscar ayuda profesional si sientes que no puedes más. Siempre es bueno contar con una red de apoyo que funja como una guía cuando no encuentres una solución a lo que está sucediendo.

Más de este tema

Es momento de normalizar la maternidad imperfecta y lo caótica que puede ser

Aislinn Derbez nos enseña que la maternidad debería ser elegida con un poderoso mensaje

Te recomendamos en video