Horóscopo Chino 2018: Conoce a los signos que mejor les irá en el Año del Perro

Horóscopo Chino

El horóscopo chino del 2018 ya llegó, y aquí tenemos una lista de los signos que tendrán una mejor fortuna el siguiente año. Recordemos que el siguiente año estará dominado por el elemento tierra.

Tendremos el año del ‘perro de tierra’, lo que nos pedirá que seamos más empáticos y tolerantes con los otros. Algunos signos estarán más beneficiados por los astros, así que descubre si tú eres uno de ellos.

Perro

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006,2018)

El 2018 será el año en el que crecerás.

Digamos que será un año extraño para ti, porque aunque sea "tu año" esto no querrá decir que sacarás la lotería o que te lloverá dinero. En realidad tendrás algunos retos que te harán preguntar sobre tu buena fortuna, sin embargo después de estos conseguirás una mayor enseñanza de lo esperado.

Es decir, tendrás un año de mucha reflexión personal, lo que ayudará a construir proyectos personales en el futuro. Trata de mantenerte paciente en el 2018, porque terminarás recogiendo frutos de todo lo aprendido.

Los nacidos en estos años son los que tendrán una mayor evolución como personas, comenzarán una etapa de mayor madurez y en donde al final encontrarán esa estabilidad que tanto han buscado.

Caballo

(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El 2018 será el año que concretarás tus planes.

Como caballo, tiendes a querer cumplir mil planes y deseos, y tu mayor miedo es conformarte y dejar pasar todo lo que alguna vez soñaste.

Eres activo, visionario, y tienes mucho potencial en ti. Pero en ocasiones te distraes con demasiada facilidad, a pesar de tener tantos planes en ti, no sabes cómo hacer que todos funcionen. Esto termina frustrándote, y caes en la tentación de tirar la toalla.

Eso es algo que nunca debes hacer y menos el siguiente año. Ten preparado esa meta que tanto te ha hecho cosquillas, porque el 2018 te sonreirá. Normalmente tu mente vuela mucho, pero el siguiente año es tierra, lo que te ayudará a concretar tus metas.

No importa si tus planes son amorosos, laborales o de crecimiento personal, jamás había estado tan preparado el terreno como el año que está pronto a llegar. No dejes que tus planes se queden en el pasado ni en intenciones solamente, tienes la fortaleza en ti y ahora también esa ayudadita extra que te cumplirá lo que tanto has soñado. ¡Aprovecha este 2018!

Mono

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El 2018 será el año en el que dejarás atrás el pasado

El 2017 llegó con un sube y baja de emociones que te dejaron más revuelto que nada. Estás un poco confundido porque las cosas no están saliendo como lo habías planeado, y la vida no te está ofreciendo lo que una vez soñaste.

Tranquilo, el año de la tierra será muy beneficioso para tu personalidad. Te ayudará a que el mundo deje de girar tan rápido, al menos esa apariencia te dará para que tengas la oportunidad de respirar, de poner en claro qué es lo que quieres y de esa manera por fin marcarás la ruta que quieres que tu vida lleve.

Eres de aquellos que se aferran mucho al pasado, en los errores y los traumas que no te dejan respirar libremente. Este año eso cambiará y tendrás la oportunidad de ser más analítico contigo mismo para saber qué desechas y que te quedas para tu crecimiento. ¡No desaproveches esto!

Conejo

(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

El 2018 será el año que encontrarás el amor

La vida ha sido dura contigo, pero el 2018 tendrá una oportunidad de enmendarse el camino por el que estás. Parece que son muchas las situaciones difíciles que se te han presentado, y has tenido que maniobrar con la tristeza y el cansancio. Esto te ha hecho dudar sobre cuánto más podrás aguantar, aunque también tienes esa fortaleza saltarina que no te permite caer.

Tranquilo conejo, este año será más bondadoso contigo. Ese trabajo, esa situación, esa persona que tanto te está dando dolores de cabeza se corregirá este año, solo necesitará un poquito de tu empeño y otro poquito de los astros para que te empieces a sentir más tranquilo.

Este año te acercaras al amor, depende de ti en qué dirección vaya esto. Es decir, puede que encuentres el amor a un nuevo trabajo, a nuevas amistades o al amor de una pareja. Este año se abrirán esas puertas que parecían estar cerradas, solo influirá la actitud que tengas para cambiar el rumbo de tu vida.

Rata

(1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

El 2018 será el año reforzarás tus lazos con otras personas

Te verás obligada a cambiar la forma en la que haces las cosas. Con el fin de sobrevivir, en el 2018 tendrás que examinar tus valores y cómo te relacionas con los demás. La Rata es psicológicamente astuta, el Perro es muy franco, por lo que te va a enseñar a relacionarte de manera más humilde.

Tendrás muchas exigencias, evaluarás tus relaciones más de cerca, y te preguntarás cuáles son las que valen en verdad la pena, y cuáles son aquellas que solamente están siendo tóxicas en tu vida.

Esto será un poco agotador el siguiente año, pero al depurar a las personas que no están siendo beneficiosas para ti, tu suerte comenzará a cambiar de manera inmediata. Necesitaras mucho valor para lograr con tus objetivos, pero no te preocupes que en el 2018 encontrarás esa fuerza que a veces piensas que te ha abandonado.

