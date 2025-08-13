“Se recomienda rezar mucho”: la terrible predicción de Mhoni Vidente para agosto que aterra al mundo

Sin lugar a dudas que Mhoni Vidente se ha convertido en una figura muy seguida y reconocida en América Latina debido a sus predicciones y consejos, siendo probablemente la astróloga que atrae más las miradas de la prensa internacional y de las redes sociales.

PUBLICIDAD

Y dentro de ese marco, nuevamente la pitonisa cubana se robó la atención de todos con una nueva predicción que podría ocurrir durante agosto.

A través de su espacio habitual en Unicable, la vidente afirmó que durante este mes podría ocurrir la muerte de una figura revelante, la cual podría remecer a todos.

Mhoni Vidente advierte un agosto intenso y lleno de energía

“Agosto va a ser de mucho calor, movimientos sísmicos y la alineación de los seis planetas. Esta alineación es de Lucifer y les digo por qué”, partió señalando acorde a lo consignado por el portal Semana.

En ese sentido, Mhoni Vidente indicó que “el día 11 es el número de Dios, y si habrá una alineación junto con la Tierra, me da la señal de que es de Lucifer. Esto desata enojo, pleitos, guerras, bombas, problemas en países, cambios radicales”.

Posible muerte de una figura clave según Mhoni Vidente

“Pero sobre todo, se visualiza la muerte de uno de los personajes más importantes en el mundo, en cuestiones políticas (...) un presidente. Se ve que podría ser Donald Trump, Elon Musk o el presidente de Rusia”, expresó.

Por último, aseguró que “así de fuerte vienen las cosas en agosto por esa alineación. Se arrastra la energía del ser humano. Se recomienda rezar mucho, creer mucho en el espíritu santo, prender sirios pascuales... ese día es cabalístico, es un día clave”.