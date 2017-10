Top 3 de los signos del zodiaco más difíciles de enamorar No es que sean malos, es sólo que les cuesta trabajo confiar en el amor

Casi podríamos decir que es algo natural querer estar enamorado, la mayoría de las personas pasamos por momentos de inquietud e incertidumbre en la búsqueda de la persona perfecta. Sin embargo, esto no es una regla general y hay quienes no desean enamorarse, entre otras cosas, para no ser vulnerables.

Por lo tanto, tratar de conquistar a una persona de este último grupo puede ser bastante complicado (incluso, en un caso extremo, podría ocasionarte problemas de confianza). Para que evites sufrir, a continuación te presentamos cuáles son los signos del zodiaco más difíciles de enamorar.

Sagitario

Aunque los Sagitario creen en el amor, quizá más que ningún otro signo, tienen problemas para olvidar sus relaciones fallidas y les cuesta trabajo aprender de sus errores en éstas, por lo mismo después de un fracaso amoroso suele alejarse y le teme a volverse a enamorar. Todo esto lo hace difícil de conquistar.

Cuando se sienten heridos, los Sagitario relacionan el amor con el dolor y debido a ello rechazan a la gente que quiere intentar algo con ellos. En lugar de tratar de enamorarse, prefieren quedarse con sus pensamientos y se aferran a las cosas negativas. ¿Lo peor?, después de un fracaso, los requisitos que una persona debe cumplir para ser su pareja aumentan.

Por ende, los Sagitario necesitan una persona muy fuerte que no se rinda ante su primera negativa y luche para ganarse su corazón. Pero, esto no siempre es tan fácil como suena.

Tauro

Un signo terco. Los Tauro confían en muy poca gente además de ellos, y mostrar sus emociones les cuesta mucho trabajo (lo ven como un signo de debilidad), por lo que suelen abstenerse de luchar para entablar una relación con alguien, aunque les interese mucho.

A los Tauro les gusta tomar el control de todo, debido a la personalidad alfa que los define, por lo que desean una pareja que sea pasiva y que se acople a ellos. La persona perfecta para ellos es aquella que sea paciente y esté dispuesta a darles su tiempo, sin presionarlos, para que puedan enamorarse.

Por todo lo anterior, los Tauro son personas muy complicadas de enamorar. Además, tienen tan dominado en arte de manipular que logran que las personas hagan lo que quieren.

Escorpión

Los Escorpión pueden ser apasionados y fríos, en un minuto quieren y al otro odian, lo que los hace personas muy complejas. También, es muy difícil saber lo que están pensando y sintiendo. Y cuando se trata del amor, mucha gente no les cae bien desde un inicio, por lo que no les da la oportunidad.

Las personas de este signo tienen barreras muy grandes, por lo que desean a una persona que los desafíe mental y emocionalmente. Así mismo, buscan a alguien que no se cansé de intentar conquistarlos, dado que no confían en los demás, pero no todo el mundo está dispuesto a quedarse.

Así, la persona ideal para un Escorpión es alguien que sea muy persistente, aún sabiendo que al final podría no ganarse el amor que tanto desea. Y, honestamente, ¿quién lucha para no vencer?

Ahora que ya los conoces, tú decides si te arriesgas.