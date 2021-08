Lucero y Michael Kuri enseñan que no es necesario exponer su relación a las redes para ser felices

Hay quienes prefieren mantener sus relaciones amorosas apartadas de las redes sociales y Lucero es una de ellas.

La artista mantiene una relación con el empresario Michel Kuri desde hace algunos años pero pocas veces han presumido su amor.

La pareja ha demostrado que no es necesario exponerse públicamente para lograr ser felices. A veces el mostrar una vida en las plataformas digitales no significa que la persona sea plenamente feliz.

La cantante decidió enfrentar los rumores de una posible ruptura con Michel y la posible reconciliación con Mijares tras los proyectos que han iniciado juntos.

View this post on Instagram

“Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, dijo a la revista TvNotas.

Sobre las supuestas molestias que presenta Michel con el trabajo que ha emprendido con su ex esposo aseguró que es todo lo contrario.

“Nos amamos sin compromiso (…) Él está muy contento con el estreno del programa, y yo creo que cuando hay inteligencia, las personas son educadas y tienen seguridad en sí mismas, no hay de qué preocuparse; además, Michel es un caballero fantástico”, detalló.

La también actriz aclaró que no existe ningún tipo de celos entre su pareja con Mijares pues se tienen confianza.

“Nada que ver, esas cosas se dan en personas más jóvenes e inmaduras, que no se conocen mucho o no tienen confianza en pareja. El tiempo que llevamos juntos, la confianza y la seguridad con la que nos comunicamos hacen que no haya ningún problema. Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo”, añadió.