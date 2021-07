Regé-Jean Page reaparece más guapo que nunca tras abandonar Bridgerton

La lista de nominados a los nominados al Emmy 2021 sin duda ha traído grandes sorpresas para los fanáticos. Wandavision, Cobra Kai, The Mandalorian, The Crown, This is Us, Gambito de Gama y Mare of Easttown son algunas de las series que lideraron en las plataformas de streaming este año y por supuesto no podía faltar Bridgerton, como un drama de época que conquistó a todos.

Para celebrar la nominación a Mejor Actor de Serie Drama por Bridgerton, Regé-Jean Page reapareció en su cuenta de Instagram con un mensaje de aliento a la serie que lo puso en la cima como uno de los galanes favoritos del año.

En la publicación, Regé-Jean también mencionó “Sylvie’s Love”, cinta de Amazon Prime en la que participa y que ahora está nominada a la categoría de “Mejor Película”.

“Es una alegría que te vean. 12 nominaciones al Emmy para el deslumbrante grupo de artistas de ‘Bridgerton‘”, comienza su mensaje. “Y una más para los amantes de los sueños en puro tecnicolor, porque ya no los hacen como ‘Sylvie’s Love’ (…) Y un niño, feliz y cansado, que tiene la oportunidad de ser parte de todo, gracias”.

La publicación se llenó de halagos y buenos deseos para el actor. La productora Shonda Rhimes, creadora de ‘Los Bridgerton’, comentó con emojis de corazones, al igual que Eugene Ashe, guionista de ‘Sylvie’s Love’. Kathryn Drysdale, también envió buenos deseos: “Felicidades Regé. Sigue sonriendo”, expresó.

La salida de Regé-Jean Page de Bridgerton tomó a muchos por sorpresa. y aunque aquellos que leyeron los libros saben que era inevitable, no dejaron de lamentar su partida.

El actor que dio vida a Simon Basse quedó fuera de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix pero no por problemas en el set o por buscar otros proyectos sino porque así lo marca la historia.

“El viaje de tu vida. Ha sido un placer y un privilegio ser su duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”, escribió el actor en una publicación de Instagram tras la noticia.

Shonda Rhimes, creadora de la serie, también se despidió del duque con un misterioso mensaje que hizo pensar a los fans que este no era el adiós definitivo.

“Recuerden: el duque nunca se ha ido. Sólo está esperando que lo observen de nuevo“, escribió en sus redes sociales.

La ficción es una adaptación de las novelas de Julia Quinn y según la historia, Simon no tendrá lugar por ahora.

Una carrera prometedora

Nacido en Zimbabwe, Regé-Jean se mudó a Londres cuando era adolescente antes de inscribirse en el Drama Centre London. Si bien se ha mantenido con un perfil bajo, el actor tiene un futuro prometedor en la industria.

A finales de marzo, Page ganó un premio NAACP Image Award y está nominado para un premio SAG individual, además de ser parte de la nominación del elenco del programa.

Regé-Jean venció a Jonathan Majors (Lovecraft Country), Sterling K. Brown (This Is Us), Keith David (Greenleaf) y Nico Annan (P-Valley) en la ceremonia, pareció aceptar virtualmente su premio, lo cual es justo pasa a ser el primer premio de actuación para Bridgerton.

