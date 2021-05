Maite Perroni y Koko Stambuk: la historia de amor que llegó a su fin

Maite Perroni decidió ponerle punto final a su relación con el cantante Koko Stambuk, tras siete años de noviazgo.

La pareja se comprometió en 2019 pero la boda fue pospuesta y finalmente se conoció el motivo por el cual no siguieron sus planes

“Personalmente llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo”, contó durante el podcast ‘Se regalan dudas’, conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún.

La ex RBD contó lo difícil pero liberador que fue separarse de la persona con la que ha compartido por varios años.

“Fue difícil y fue al mismo tiempo fue adulto, fue sano. Fue liberador, aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, ya estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y verte a los ojos y decir ‘Se acabó, ¿verdad?”, relató Perroni.

Ante las diferencias que manejaban en torno a la relación, ambos tomaron la decisión de separarse y quedar en buenos términos.

“Venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo, hay que verlo, porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y esa honra y con ese agradecimiento de que ya pudimos darnos y despedirnos y duele mucho’”, agregó.

Maite Perroni y su historia de amor

La actriz conoció al chileno en 2013 cuando produjo su disco su álbum, “Eclipse de luna”, en el que compuso su tema “Ojos divinos”.

Luego de trabajar juntos la pareja quedó flechada y tas algunas salidas iniciaron una relación bastante estable y alejada de la polémica.

Cristián Daniel Stambuk Sandoval, ha sido reconocido por producir a Kudai, Supernova y Stereo 3 en colaboración con Cristián Heyne.

En algunas oportunidades Maite Perroni aseguró que no eran una pareja convencional pues no solían hacer las cosas de manera tradicional.

Tal es el caso de su compromiso, en el que no hubo rosas, ni música, ni anillo.

“Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi novia? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, contó.

La actriz contó que ya son meses los que llevan separados pero decidieron mantenerlo de manera muy discreta por ser algo muy personal.

“Ya son meses, solamente en ese sentido soy muy discreta y no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero ya son casi seis meses de un proceso de distancia”, confesó.

La protagonista de ‘Oscuro Deseo’ se mostró bastante segura de su decisión y de la manera en la que ha enfrentado su duelo por lo que aseguró que se trata de un ciclo que le deja un crecimiento.

“Cuando se cierran esos ciclos son duelos que se tienen que vivir, porque también son historias que representaron en ti y en tu crecimiento algo. Pero creo que sí es muy sano identificar en qué momento algo se está volviendo tóxico”, sostuvo.