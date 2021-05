Jennifer Aniston dio cátedra de elegancia con sombrío outfit para informar que fue vacunada contra el COVID-19

Jennifer Aniston es sinónimo de estilo y glamour. Desde su aparición en la reconocida serie Friends ha sido una referente de la moda.

Con sus diferentes outfits en cada episodio la rubia acaparaba la mirada de sus fanáticos y más de una deseaba lucir como ella.

La reconocida actriz fue nombrada “La novia de Estados Unidos” luego de ser reseñada en todos los medios por su talento, belleza y forma de vestir.

Los salones de belleza la tenían como referente en cada corte de o tonalidad de cabello tras los diferentes estilos que usaba en su cabellera.

A sus 53 años Jennifer sigue luciendo igual de hermosa y radiante y así lo confirma a diario en sus redes sociales donde se muestra muy activa y comparte algunos momentos de su vida o trabajo.

En su última publicación en Instagram se le puede ver a la popular Rachel Green con mucho glam al imponerse con un conjunto totalmente negro.

Jennifer Aniston recibió la vacuna contra el COVID-19

La publicación fue realizada para informar a sus seguidores que fue vacunada contra el COVID-19.

“Completamente vacunada y se siente muy bien. En los Estados Unidos somos extremadamente suertudos y privilegiados de tener acceso a las vacunas contra la Covid-19 durante este momento”, escribió en la publicación mientras extendía sus brazos.

La estrella de Hollywood lamentó que algunas personas no puedan tener acceso a una salud digna.

De igual manera, invito a sus seguidores a colaborar a través de un enlace colgado en su biografía para ayudar a quienes más lo necesitan.

“Desafortunadamente ese no es el caso en otras partes… tal como saben, la salud de una sola persona nos afecta a todos. No dejo de pensar en aquellos que no quieren o que no tienen la oportunidad de vacunarse para abrazar a sus amigos y su familia”, redactó.