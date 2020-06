Sara, la única hija de Pau Donés, su gran amor y el homenaje que le rindió en el último video

La muerte de Pau Donés ha conmocionado al mundo del espectáculo. También ha traído a la memoria los últimos pasos del artista. El cantante, dos años después de anunciar su retiro, reapareció con Jarabe de Palo con un tema “Eso que tú me das”. Aunque nadie se lo imaginaba era una despedida y en él le rinde homenaje a su gran amor: su hija Sara.

Sara es una adolescente de 16 años que apareció en una pequeña parte del clip del tema. Este fue lanzado el pasado 22 de mayo. Sara bailó con su padre el tema, luciendo el cabello recogido, un antifaz en el rostro y una hermosa sonrisa. Evidentemente no sabía que sería la última vez que compartiría escenario con el afamado cantante, quien falleció este 9 de junio luego de una larga lucha contra el cáncer de colon.

"Me perdí la infancia de mi hija"

"Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", dijo Pau Donés. Era el año 2018 y el anunciaba su retiro. El cáncer pareció una justificación anhelada para tener un espacio y recuperar el tiempo perdido con su gran amor.

Una antigua foto de Pau Donés junto a Sara cuando era pequeña. - Agencias

Sara es la única hija del cantante y ambos tenían una relación muy estrecha. La joven admiraba el talento de su padre y Pau estaba orgulloso de su retoño. El artista llegó a asegurar que estar sin Sara era el precio más alto que había tenido que pagar a cambio de la música.

Pau Donés perdió la batalla contra el cáncer de colon. - Agencias

"Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente. Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija", expresó Pau Donés, sin saber que sería el cáncer lo que lo terminaría separando de su retoño.

Lee también: Artistas del mundo lamentan la partida Pau Donés en sus redes

Te recomendamos en video: