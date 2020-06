José Eduardo Derbez reveló el insospechado lazo que lo une a Fernando Colunga

José Eduardo Derbez sigue revelando algunos secretos de la familia más querida del espectáculo mexicano a través de distintas declaraciones, como una que le dio recientemente a Faisy, develando un inesperado vínculo que tiene con Fernando Colunga.

En medio de la charla el actor manifestó que el intérprete de exitosas producciones como "Marimar" y "La usurpadora", es en realidad su padrino de confirmación, de acuerdo con el portal Las Estrellas.

Asimismo, recordó otros detalles de ese día y su infancia en general, con los privilegios que significó crecer como hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

"Según yo iba con un traje oscuro con corbatita, lo que más quería no era tanto la misa sino después la fiesta con mis cuates porque había invitado a todos los de la escuela", reveló divertido el artista de 28 años.

José Eduardo Derbez. - Instagram

"Me habían contratado un mini casino, uno de esos toritos inflables, mi primera comunión fue muy bonita. En mi primera confirmación mi padrino fue Fernando Colunga", añadió, conforme con el citado medio.

De igual manera agregó que la presencia de Colunga fue toda una sensación en su escuela, ya que todas las maestras querían ir a la celebración para conocer al galán de la televisión azteca.

"Sí, lo sigo viendo (a su padrino). Pero sabes que fue lo cagado que la confirmación sí fue con la escuela y todas las maestras querían ir porque él iba a estar", dijo en la conversación.

Entre los aspectos pocos conocidos sobre su crianza también hubo espacio para aflorar aquellos momentos traumáticos que definieron quien es ahora, como la vez que tuvo una mala experiencia con murciélagos, desarrollando una fobia.

"Esto fue porque de chiquito había un murciélago en mi techo, yo lo vi, mi papá no me creyó porque cuando él entró al cuarto yo le dije 'había un vampiro'. Mi papá fue como 'los vampiros no existen'. Le tengo pavor y un miedo brutal", aseguró.

