Laura Flores responde a las críticas y demuestra que la educación es la mejor manera de ganar una discusión

La actriz Laura Flores, respondió a los señalamientos realizados por su colega Alejandra Ávalos sobre abusos cometidos en su contra. A través de un mensaje en redes sociales, además de mostrar otro lado de la historia, envió palabras de apoyo para la cantante. Esto provocó la sorpresa y admiración de sus seguidores, quienes comentaron que había manejado la situación de manera respetuosa y compasiva.

Todo comenzó cuando Alejandra declaró que Laura y Erika Buenfil la acosaron y le pusieron obstáculos al inicio de su carrera y que incluso fueron las responsables de frenar su avance profesional.

Por esta razón, Laura Flores acudió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje en el cual respondía a las declaraciones de la famosa. La cantante comenzó diciendo que ella tenía buenos recuerdos de Alejandra, ya que se conocieron en el musical 'Jesucristo súper estrella', donde ambas interpretaban el papel de María Magdalena.

Después reveló que ambas en realidad eran amigas e incluso había asistido a su boda, la cual recuerda sucedió un 14 de febrero.

La actriz continuó diciendo que sentía respeto y admiración por la cantante e incluso mantenía sus canciones en su celular.

Después se refirió a las declaraciones de Alejandra sobre el 'bullying' que sufrió:

“Yo no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie, no me acuerdo de verdad haber ido algún día a un lugar, como ella lo establece, pues no, no me acuerdo, y es algo que yo no haría ni con ella ni con nadie porque yo no soy quién para juzgar o burlarme de los demás, mucho menos cuando yo sé lo que es estar arriba de un escenario rompiéndote la cara para hacer bien tu trabajo, o sea soy muy respetuosa con todos mis compañeros y con toda la gente en general”.