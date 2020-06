Danna Paola confiesa porqué salió de Élite tras tres temporadas

A principios de Mayo, Netflix compartió un vídeo en el que despedía a varios actor de “Elite”, una de sus series más seguidas. En la grabación se pudo observar rodaje del último episodio. Además, los actores recibieron emotivos mensajes de cariño. No obstante, muchos fans se llenaron de tristeza, especialmente por la salida de Danna Paola, una de sus actrices favoritas ¿Por qué?

Danna Paola acudió a su psicóloga y asegura que se siente mejor sola La cantautora ha sido señalada como la manzana de la discordia en la ruptura de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pero ella se concentra en su nuevo disco.

Luego de tantas reacciones de nostalgia, la actriz mexicana acudió a las redes para transmitirles un mensaje a sus fans: “La vida puede dar muchas vueltas. La verdad es que estoy muy feliz con esas tres primeras temporadas de ‘Élite’. Lucrecia es un personaje que amo, que disfruto y que me fascina y me hizo la mujer que soy yo, definitivamente”, dijo Danna en una transmisión en vivo por Instagram.



Y agregó: “Yo no soy buena para las despedidas. Nunca lo he sido. Lu estará en el corazón de todos, siempre. Es un personaje muy lindo y le han dado mucho amor y ha sido lo que es gracias a ustedes. ‘Élite’ para siempre. No lo veamos como una despedida, es un proceso, son nuevos comienzos y nunca sabes”.

“Nunca había generado lo que generé”

Danna Paola habló con People en español. En la entrevista dejó ver nuevamente su agradecimiento por la participación en la serie La gratitud de haber estado en este proyecto me hace muy feliz y gracias a ese proyecto soy la mujer que soy hoy, me he vuelto mucho más fuerte, con muchísima confianza en mí misma, y la felicidad y las personas que me llevo en el alma y en mi vida", explicó.

Danna Paola lanza nuevo tema ‘Sola’ bajo una rotunda indirecta: Está soltera y feliz El nuevo tema habla claro de su actual situación sentimental, con lo que aclara todos los rumores que se han levantado últimamente

La actriz también aseguró que su participación en “Élite” fue única y la logró conectar con el público como nunca antes. "Como dice Lucrecia Montesinos, mi personaje en ‘Élite’, mis compañeros que adoro, son las almas más increíbles. Me ha tocado grabar series y novelas y nunca se había generado lo que generé con ellos”, dijo.

Danna Paola, sin duda, será extrañada. Pero deja a sus fans tranquilos sabiendo que se encuentra feliz y que todo forma parte de las evoluciones de la vida.

Lee también: Danna Paola habla sobre sus problemas de salud mental y preocupa a sus fans

Te recomendamos en video: