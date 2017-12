Los fans de Kylie Jenner están convencidos de que ya dio a luz

Desde que los rumores de que Kylie Jenner está embarazada comenzaron a surgir, ha habido toda clase de locas teorías al respecto.

La primera señalaba a la menor de las hermanas Kardashian-Jenner como la madre sustituta de Khloé o Kim, misma que se desechó cuando la supuesta mujer que rentó el vientre a Kim salió a la luz y cuando Khloé se dejó ver con su 'baby bump'.

Esto parece haberse salido de control, los seguidores de la empresaria afirman que ya dio a luz a su hijo.

De acuerdo con las teorías que han comenzado a montar, la foto navideña indica que Kris, la abuela de las Kardashian, Kourtney y su hija, y Dream, hija de Kim, están observando a Kylie Jenner sostener a su bebé, ¿qué loco, no?

Half of the Christmas card are looking at something THEY’RE LOOKING AT KYLIE JENNER HOLDING THAT BABY IM TELLING U pic.twitter.com/m6G6tORID1

— Call Me By My @ (@NotAgainBen) December 24, 2017