4 plantas ideales para decorar tu hogar que no te exigen mucho y son hermosas

Las plantas son una tendencia para decorar el hogar que llegó para quedarse. Crean paz, armonía, purifican el aire y nos brindan compañía.

No obstante, muchas veces no decidimos agregar este elemento natural de belleza a nuestra casa porque no tenemos tiempo de cuidarlas. Para resolver este problema te mostramos 4 tipos de planta ideales para decorar tu hogar que no te exigen muchos cuidados y son hermosas.

1.- Plantas potus

Esta es una de las plantas perfectas para decorar el hogar. Son bastante resistente y no requieren mucho riego, además de ser hermosas. Solo asegúrate de colocarlas en un lugar de la casa donde no entre mucha luz.

2.- Cintas

Son otra de las platas preferidas para las personas prácticas, pero que a la vez quieren tener un poco de naturaleza dentro del hogar. Solo debes regarlas una vez por semana y ubicarlas en un lugar donde le peguen directamente los rayos del sol.

3.- Suculentas

Lasa suculentas están la moda en la decoración del hogar actual. Muchos están optando por tener una de ellas en su casa. No requieren mucho cuidado porque acumulan agua en sus hojas, tallo y raíces. Lo que sí necesitan es un poco de luz.

4.- Tronco de Brasil

Tronco de agua es otra de las plantas perfectas para la decoración del hogar sin tener el estrés de tener que regalarlas todos los días. En algunos países se les llama “palo de agua”. Tienen la particularidad de poseer diferentes tonos de verde en sus hojas lo que la hacen sencillamente hermosas e ideales para darle vida a tu hogar.

Lo único que necesitas tomar en cuenta es que requieren una temperatura de entre de entre 15 y 25 grados centígrados, así como un poco de luz, pero que no les pegue el sol directamente.

