Tonos de castaños que le van mejor a las mujeres de tez morena

Hace unos días hablamos de los tonos rubios que sí le quedan a las morenas, si te lo perdiste dale clic aquí, ahí te contamos que no debes negarte a este color si tu color de piel no es claro.

El castaño es, por excelencia, el color que mejor le va a las morenas, es un tono que le da a la piel luminosidad, las hace sentir seguras y, con el correcto uso de color y reflejos, da como resultado increíbles efectos en la piel. Aquí algunos tonos de castaño favorecedores según el tono de piel.

Castaño medio

Si tu piel es morena rosada cálida, es el color que mejor le va a todas, pues no es tan oscuro ni tan claro. Recuerda que los colores oscuros tienden a hacer más fuertes las facciones. Si eres morena con ojos claros, es tu tono.

Castaño oscuro

Es ideal para las chicas morenas trigueñas, es el tono que no endurecerá las facciones y no es tan duro como un negro. Da luminosidad y, lo más importante, no te hace ver más grande de lo que en realidad eres.

Castaño rojizo

Se caracteriza por tener pigmentos rojos, le queda a las morenas que tienen un tono más oscuro de piel, es perfecto para las que tienen la piel bronceada. Requiere más retoques que otros tipos de castaño, si no estás segura juega con dos tonos, el otro debe ser oscuro.

Te recomendamos en video: