Tonos de rubio que sí le van a las morenas

Ser rubia no es algo exclusivo de chicas de tez blanca, Halle Berry, JLo , Beyoncé y Kim Kardashian, son algunas de las famosas que nos demuestran que sí puedes llevarlo.

Rubio dorado

Este es le tono ideal para las mujeres que tienen un tono cálido en la piel. Debe ser un color que no sea amarillo sino más cerca al dorado. Se recomienda que sea oscuro para darle a la cara luminosidad.

Rubio cenizo

Si has identificado que eres morena rosada, los tonos cenizos son los adecuados para ti porque con ellos lograrás darle luz a tu cara. Puedes jugar con los colores más cercanos al rubio como el que intentó Selena Gomez o el de Taylor Swift. No uses rubios porque conseguirás que tu cara se vea uniforme.

Destellos en rubio

En definitiva las chicas con un tono moreno intenso pueden jugar usando el rubio como alguna técnica como el ombré hair, usando una base en un color marrón y jugando con un rubio oscuro para dar luminosidad al rostro.

