Mujeres alertan sobre crisis de género en el campo de la tecnología

La directora del programa de Inteligencia Artificial en la nube de Google, y una de las voces más respetadas en su campo de estudio, Fei Fei Li ha lanzado una alerta sobre el carente empoderamiento de las mujeres en las áreas de desarrollo vinculadas a las nuevas tecnologías.

Aunque Li ocupa un puesto de alta gerencia, e incuso la dirección de Google Cloud es ocupada por una mujer, Diane Green,muchas insisten en afirmar que este medio continúa siendo aún un territorio predominantemente masculino.

"No quiero pintar un panorama edulcorado, tenemos una carencia rampante de diversidad en nuestro campo", dice la también académica de Stanford en entrevista con Forbes.

Li, quien ha dedicado más de 20 años a estudiar la forma en que las computadoras 'ven y piensan',es una entusiasta y por eso es cofundadora de 'AI4ALL', una organización sin fines de lucro que se enfoca en aumentar la diversidad de la siguiente generación de tecnólogas de Inteligencia Artificial.

"Siempre he creído que no hay valores independientes en las máquinas, todos son valores humanos y los transmitimos a nuestra tecnología, si no tenemos una amplia representación de tecnólogos y practicantes creando estas tecnologías inevitablemente tendremos un sesgo y seremos insensibles a diferentes necesidades, de ahí la necesidad de la diversidad de inclusión y que inculcar nuestros valores sea tan crítico", añade la especialista.