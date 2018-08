¡Ingenio! esta niña de 7 años programa su primer videojuego

Cada vez es mayor la penetración de las nuevas tecnologías y el acceso que tienen los niños a ella, y si bien todo exceso es perjudicial en esta ocasión una chiquilla sorprendió con sus habilidades.

Penny McDonald, con apenas siete años mostró interés en la programación y logró crear un video juego de preguntas y respuestas llamado 'Answer the question',basado en preguntas matemáticas.

Por si fuera poco asombroso, a Penny solo le llevó 2 días desarrollar el juego que ya ha sido publicado en la plataforma de venta online Steam y ha obtenido excelentes críticas.

Todo comenzó cuando la pequeña se sintió atraida a los videojuegos y se interesó por el proceso de crear uno viendo a su padre, el desarrollador de juegos independiente Lance McDonald.

En ese momento su padre aprovechó para cederle a la niña una computadora vieja con Windows 98, el código QBASIC instalado y un libro para que entiera cómo programar, ¡vaya sorpresa cuando lo logró!.

Después de unos días de trabajo, Penny terminó el juego y le preguntó a su papá si podía subirlo a Steam. Y lo hicieron. La nena dibujó un logo que fue aprobado y su videojuego, en la plataforma, tiene 10 reseñas positivas.

She told me the game is called "Answer the question" and she's gone to bed. I made a Steam page for her, she can draw a logo and write a description tomorrow hahaha pic.twitter.com/ojPZ9e2AE0

— Lance McDonald (@manfightdragon) July 27, 2018