Una tercera mujer acusa a actor de 'Gossip Girl' de agresión sexual

La semana pasada, Kristina Cohen y Aurélie Wynn denunciaron públicamente que Ed Westwick, actor que se volvió popular gracias a su papel en la serie 'Gossip Girl', las violó hace algunos años atrás.

Pesé a que el actor negó rotundamente dichas afirmaciones y aseguró que él nunca se "ha sobrepasado de ninguna manera con ninguna mujer", el día de ayer una tercera mujer se sumó a las denuncias y aseguró que Ed la agredió sexualmente en 2014.

Rachel Eck, una asistente ejecutiva de 23 años, reveló su historia a BuzzFed. Explicó que Ed la atacó la noche anterior a que se realizaran los Premios de la Academia de ese año.

Eck contó que esa noche llegó a una villa de un hotel en West Hollywood a eso de las 2:30 a.m. para encontrarse con quien entonces era su exnovio, el productor de cine australiano Kaine Harling; él estaba acompañado de Ed.

El actor de 'Gossip Girl' le pidió a Eck que invitara a una amiga, pero ella se disculpó afirmando que ya estaban todas dormidas.

Eck afirma que, en un momento en el que su exnovio salió de la habitación, Ed intentó besarla y empujarla contra una pared, comportamiento que empeoró con el paso del tiempo. Al relatarle a Harling lo que sucedió, él no hizo nada, por lo que ella decidió irse.

Cuando estaba a punto de salir, Rachel relata que su exnovio le dijo que Westwick quería disculparse con ella, así que regresó a la habitación para escuchar lo que el actor tenía que decirle.

Ed entonces me jaló a la cama y agarró agresivamente los pechos. Lo empujé tan rápido como pude y me fui", aseguró Eck.

Hasta el momento, Ed Westwick no se ha pronunciado al respecto de esta nueva acusación. El último posteo en su cuenta de Instagram es su declaración de respuesta a lo afirmado por Aurélie Wynn.

Me resulta descorazonador y triste que, como resultado de dos afirmaciones en las redes sociales no verificadas y que pueden ser probadas como falsas, hay algunos en este entorno que podrían concluir que tuve algo que ver con tan vil y horrible conducta. No he tenido absolutamente nada que ver y estoy colaborando con las autoridades para limpiar mi nombre lo antes posible".