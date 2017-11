Actriz relata cómo la violó Ed Westwick, actor de 'Gossip Girl' Kristina Cohen afirma que el actor la atacó sexualmente en el año 2014

La ola de denuncias de las actrices, productoras y demás mujeres (también hombres) en Hollywood sobre los acosos sexuales y violaciones que han sufrido continúa. Hace unas horas, la actriz Kristina Cohen denunció que Ed Westwick, quien participó en 'Gossip Girl', la violó en el 2014.

Kristina dio a conocer la terrible noticia mediante un posteo en su cuenta de Facebook, en él inicia comentado que dudó acerca de contar lo que le había sucedido con el actor y continúa relatando parte de lo que era su vida en aquel entonces.

Me agredieron sexualmente hace tres años. Fue un momento oscuro en mi vida. Mi mamá se moría de cáncer y yo no tenía el sistema de apoyo ni el tiempo para procesar y lidiar con las secuelas de la violación. Enterré mi dolor y mi culpa para hacer espacio para la embestida que vino después de la muerte de mi madre, sólo tres meses después", escribe Cohen.

En el texto que continúa, la actriz cuenta que se enfrentó, y aún lo hace, a sentimientos de culpa por lo que le sucedió, pero que en este tiempo ha crecido lo suficiente y por ello fue que se decidió a hacer público el asalto sexual que sufrió por parte de Westwick.

Yo estaba saliendo con un productor que era amigo de Ed Westwick. Fue él quien me llevó a la casa de Ed, donde lo conocí por primera vez. Quería irme cuando Ed sugirió que 'todos deberíamos follar'. Pero el productor no quería que Ed se sintiera incómodo al marcharnos. Ed insistió en que nos quedáramos a cenar", relata Kristina.

Cohen afirma que para tratar de salir de la situación incómoda indicó que estaba cansada y que quería marcharse. Pero, entonces Ed le sugirió que durmiera un poco en el cuarto de huéspedes, dado que el productor le aseguró que sólo se quedarían durante 20 minutos más, Kristina accedió a ir a la habitación, donde finalmente se quedó dormida.

Me desperté de pronto con Ed encima de mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero agarró mi cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó", indica Cohen.

La actriz continúa su relato indicando que si no denunció en aquel momento lo que Ed le hizo fue porque el productor le echó la culpa y le dijo que había sido “participante activa”. Además de eso, Kristina cuenta que: "Me dijo que no podía ir diciendo por ahí que Ed me había violado y que no quería ser 'esa chica'. Y durante mucho tiempo le creí. No quería ser 'esa chica".

Kristina afirma que con su relato ella busca ayudar a las personas que han pasado por un abuso sexual que no están solas y a que entiendan que no es su culpa.

The last month has been incredibly difficult. Like so many women I too have a story of sexual assault, and the… Posted by Kristina Cohen on Monday, November 6, 2017

¿Qué dice Ed Westwick de esto?

Por su parte, el actor Ed Westwick respondió a la afirmación de Cohen con una negativa. En una imagen que compartió en todas sus redes sociales indicó que:

No conozco a esa mujer. Nunca he forzado a ninguna mujer de ninguna forma. Ciertamente nunca he cometido una violación".