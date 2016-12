Descubre qué es lo que te deparan los astros

Fin de semana para estar de lo más feliz y compartiendo con tus seres queridos. Recuerda amigo de Aries que en esta Nochebuena debes tener cuidado con problemas del estómago o intestino; trata de no comer demasiado, sólo lo necesario. Tendrás muchos regalos sorpresa que te llenarán de alegría, sobre todo de alguien que no esperabas. A los Aries les encantan los regalos que sean costosos o muy llamativos y más los perfumes o relojes. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 03 y 21. Recuerda vestirte con colores rojos o dorados para que tu suerte se multiplique. El amor de Géminis o Piscis vendrá a ti para hablarte de formalidad.

Fin de semana para estar con muchas ganas de festejar con tu familia. Sales de viaje o regresas a tu casa. Tendrás un problema con una tarjeta de crédito o una compra de última hora; trata siempre de poner atención en todo lo que realices. Será una Nochebuena de lo mejor. Un amor del pasado te buscará para felicitarte. Tendrás muchas sorpresas de regalos y recuerden amigos que a Tauro le gustan mucho los regalos de ropa como un bonito sueter o unos zapatos. Recuerda que a Tauro le gusta vestirse de lo mejor y su color de ropa es el azul fuerte o dorado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 22. En el amor estarás muy bien correspondido y tendrás compatibilidad con los signos de Escorpión o Capricornio.

Viernes de mucho trabajo de última hora. Tramitas un crédito para comprar una televisión o computadora para tu casa. Recibes un regalo por parte de un amor del pasado que te va a dar mucho gusto volver a ver. Ten cuidado con tu carro o trata de manejar con precaución. La fiesta de Nochebuena va a ser en tu casa porque eres muy buen anfitrión. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 03 y17.

Fin de semana de mucha alegría y sorpresas que te llenarán de felicidad. Recuerda amigo de Cáncer que estás en la mejor época de convivencia familiar. Sales de viaje o regresas a tu casa. Ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle. Ya es tiempo de que tú mismo te consientas y te regales lo que más necesitas. En el amor estarás de lo mejor con tu pareja o planean salir de viaje juntos. Recuerda que tu signo es muy sentimental y los regalos ideales para ti son los más detallistas como un anillo o algo de oro. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 77 y será el día 25. Trata de vestirte con colores plateados y rojos para esta Navidad para que tu energía positiva crezca más.

Fin de semana para tener muchos sentimientos encontrados o estar recordando personas que ya no están contigo. Recuerda quedarte con los mejores momentos y ser feliz. Sales de viaje con tu pareja o regresas a tu casa. En esta Nochebuena preparas la cena. Recuerda que a tu signo le encanta cocinar o estar juntando a la familia en la cocina y estar unidos. Preparas unos regalos de última hora pero trata de ahorrar en tus compras, recuerda que no importa el regalo, lo que importa es la intención. A los Leo les encanta que les regales todo lo que sea electrónico o celulares; con eso serán felices. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 21 que será el día viernes. Trata de estrenar ropa en esta Navidad para que tengas más suerte..

Fin de semana para estar visitando familiares o amigos que hace mucho no ves. Recuerda que a tu signo le gusta mucho convivir o estar con muchas personas alrededor. Recibes un regalo de alguien muy especial para ti. Va a ser una Nochebuena muy feliz y más porque te la pasarás con tus padres. Recuerda bailar mucho y tener mucha alegría para que la luz espiritual entre en tu vida. Compras un regalo para un amor nuevo. El mejor regalo que le puedes dar a los Virgo son las carteras o bolsas, sobre todo de su color favorito. Tendrás un golpe de suerte el día 25 con los números 03 y 21.

Fin de semana de estar con muchas ganas de festejar con tu familia y amigos pero, como buen Libra, sabes poner en la balanza con quién debes pasar más tiempo. Recuerda que el tiempo no se regresa y estas fechas son para estar con los seres queridos. Estarás en paz con tu corazón. Aprendes a perdonar y dejar esos malos momentos atrás. Te llegan muchas visitas a casa. Recuerda que eres el pilar de la familia. Preparas la cena de Nochebuena. Tendrás un golpe de suerte el día 24 con los números 07 y 41; trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Vendrá a ti un amor nuevo que te hablará de formalidad. Trata de gastar de más en los regalos navideños, pero aprende a dar más cariño que objetos materiales. Viste de colores claros en esta Nochebuena para que venga a ti más suerte y prosperidad..

Fin de semana de estar con las personas ideales para ser feliz. Sales de viaje con tu pareja o visitas familiares de afuera. Recibes muchos regalos sorpresa. Viernes de mucho trabajo y de estar analizando lo de un proyecto de marketing o servicio político. Recuerda que estás en tu buena racha así que aprovéchala. Compras los regalos para tu familia, pero recuerda siempre que lo más importante de regalar es acordarse de los seres queridos y no tanto lo que gastes en el obsequio. Arreglas tu casa para la cena de Nochebuena. Tus números son 03 y 27. Trata de vestirte de colores fuertes para que tu energía positiva se multiplique más rápido. Te auto regalas un carro o cambias el que tienes.

Viernes de estar comprando los regalos para tu familia y amigos. Recuerda que a tu signo le encanta regalar y hacer felices a los demás, por eso siempre se esmera mucho por siempre dar a los demás. Tomas unos días de vacaciones para convivir con tu familia. Tramitas un crédito para un carro. Trata de cuidarte de dolores de garganta o de dejar el cigarro. En el amor, estarás de lo mejor y bien correspondido, eso hace que pases unas fiestas navideñas de lo mejor. Se juntan en casa de tus abuelitos. Recuerda no tomar mucho alcohol para que después no te sientas mal. Tendrás un golpe de suerte con los números 31 y 20; más el domingo, que ese día recibes una sorpresa muy agradable.

Fin de semana de estar festejando tu cumpleaños y la Navidad. Recuerda que siempre en tu cumpleaños son las fiestas navideñas, por eso a veces se olvidan de tu festejo, pero no te sientas mal y trata de recordárselo o de juntar las dos celebraciones. Recibes familiares de afuera. Tendrás una noticia de un casamiento familiar. Decides hablar con todas las personas con quienes estás molesto y quedar en paz. Te va a tocar hacer el postre para la cena navideña. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 27 y 01. Recuerda que el mejor regalo para un Capricornio es todo lo relacionado a perfumes o ropa; eso los va hacer muy felices.

Viernes de estar conviviendo con tus compañeros de trabajo o hacer un brindis por la celebración de la Navidad. Recibes un regalo de alguien que no esperabas; te va a declarar su amor y va a ser una sorpresa agradable. Haces limpia en tu casa para recibir a tu familia. Te compras ropa para este evento. Recuerda ya no prometer lo que no puedes cumplir y más con los amores fugaces. Trata de consentirte a ti mismo y comprarte todo lo que necesitas, que por eso trabajas todo el año. Tendrás un regalo que te va a gustar mucho de alguien del signo Aries o Leo. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 00 y 03.

Fin de semana de juntarse con la familia y más porque viene alguien de afuera a visitarte. Recuerda que a tu signo le gustan mucho estas fechas navideñas porque siempre está rodeado de personas a quien quieres mucho. Recuerdas mucho a un ex amor que ya no está; trata de hablarle y desearle lo mejor para que tu corazón esté en paz. Te auto regalas un celular o cambias tu computadora. Compras unos regalos para unos amigos de última hora. El mejor regalo que le puedes hacer a un Piscis son joyas como una bonita cadena de plata o un reloj. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 09.

