Ama, Honra & Reconoce a tu Niña Interior

En este último tiempo hemos escuchado hablar mucho sobre la niña interior, se podría decir que hasta se ha puesto de moda oír y ver información sobre ella, que debes trabajar en tu niña y darle la importancia que requiere, pero aquí va mi pregunta. ¿Realmente sabes quién es la niña interior y estás consciente si la tienes integrada a ti?

PUBLICIDAD

Si hablamos desde el punto de vista de Energía Kundali que son los chakras, la niña interior esta ubicada en el Chakra Alto Corazón donde se encuentra nuestro timo, ese punto energético de color rosa que está un poco más arriba de nuestro cuarto centro (chakra corazón verde) ahí es donde se guarda la niña o niño interior de todas las personas, se encuentra ahí, pero muchas veces la tienes olvidada, desatendida o desconectada de ti.

Guía de regalos Día del Niño Haz que desarrollen su creatividad dibujando con vibrantes colores. (Dreamstime)

Un dato muy curioso es que el 99% de las personas tienen la niña o el niño interior GOLPEADO, y esto se debe a todos los NO que recibimos en nuestra etapa de niños (de 0 a 7 años) siempre lo digo, con mucho amor, cariño y patrocinado por nuestros padres y adultos que nos rodean en esa etapa de nuestra existencia nos dicen cosas como: No puedes hacer esto o aquello, no puedes bailar, cantar, dibujar, no eres los suficientemente buena para esto, no digas eso, cállate, no eres bonita, no lo vas a lograr y así un sin números de frases que se quedan instaladas no solo en nuestra mente sino en la memoria de nuestros cinco cuerpos; físico, mental, espiritual, emocional y etérico.

Estas frases forman códigos de información que no es positiva para ti pero que el subconsciente lo adopta como información valida y eso con el pasar del tiempo se convierten en bloqueos y anclajes que se despiertan o activan ante la presencia de una situación específica.

Recordemos que las personas (papá, mamá, adultos en general) hacen lo que pueden con la información y educación que tienen y si bien recibimos esta información de niños hay que sanarla, transformarla y resignificarla. No hables si lo que vas a decir no es más bello que el silencio… Proverbio Árabe Nuestra niña interior es la que conserva la dulzura, la pureza, la ternura, ella es la que tiene sueños, aspiraciones y se imagina todo lo que quiere ser cuando sea grande.

Ella es la que se divierte siendo ella misma es por eso por lo que se la caracteriza con el color rosa. Si tu niña interior tuviera la oportunidad de presentarse y manifestarse ante ti ¿Qué es lo que te diría? ¿Cómo crees que ella se siente ahora? ¿Es realmente feliz o tiene muchas cosas que sanar? ¿Cómo descubres si tu niña interior está herida?

• La descubres cuando no te sientes validada.

PUBLICIDAD

• Falta de confianza en ti misma y en otras personas.

• Te sientes insegura y no te sientes merecedora.

• No puedes expresar tus emociones con facilidad. Chakra corazón cerrado te sumerges en el falso empoderamiento femenino (la mujer macho).

• No pones limites en tu vida.

• Cuando sientes rabia, rencor y resentimiento.

• Eres incapaz de amar, querer o cuidar.

• Cuando muestras una mujer fría con falta de compasión y empatía.

• Cuando sientes culpa.

Si te identificas con una o más de estas características de la niña interior herida es hora de que empieces a trabajar en ella, maternarla, cuidarla y sobre todo llevarla a un proceso de transformación, perdón y gratitud para que sane todas esas heridas del pasado, para que se conecte contigo y sea ella la que restaure ese amor propio que tanta falta te hace.

El Día de Madre es la ocasión para hacer ese gesto especial que tanta alegría da. Esfuerzo Pyme

Tu niña interior es como la Luna Nueva es la que siembra las semillas de todas las emociones y sentimientos limpios y puros en tu corazón, recuerda que todo en la vida se basa en la energía que manejas dentro de ti, lo que tu sientes hacia ti misma es lo que atraes de las demás personas, si tu valor y emociones son de baja vibración vas a atraer personas a tu vida con las misma frecuencias y heridas.

Para atraer emociones de alta vibración como el amor, el gozo, la felicidad, etc debes sentirlas dentro de ti. Y si no es así, si eres consciente de que esas emociones las tienes bloqueadas, regálale a tu niña ese tiempo y espacio que merece para cuidar de ella y sanarla.

Una madre acompaña a su hija el día en que se inicia el curso escolar 2023/2024, en el CEIP El Constitución, a 11 de septiembre de 2023, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El curso 2023/2024 en la Comunidad Valenciana cuenta Jorge Gil - Europa Press (Jorge Gil - Europa Press/Europa Press)

Nadie, ninguna persona llega a tu vida para llenarte de esos sentimientos, valores y emociones, las personas llegan a tu vida para complementar lo que tu ya tienes.

En este mes del niñ@ sin importar la edad que tengas festeja y celebra a tu niña interior, dale la importancia que ella se merece, te invito a que le cumplas un sueño o deseo así sea el más pequeño como; salir a saltar en los charcos de agua que deja la lluvia. Por este día fusiónate con tu niña o niño interior y Amalo, Hónralo y Reconócelo.