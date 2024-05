Tener prioridades diferentes y otras formas de identificar una relación ‘back-burner’

A medida que avanza el tiempo se van descubriendo más y más comportamientos pasivos agresivos en las relaciones interpersonales, lo que permiten ser más consciente y hacerle frente a este tipo de situaciones y que muchas personas desconocen que están padeciendo, como es el caso del “back-burner”.

Este comportamiento dentro de una relación de pareja se refiere a cuando de los dos deja en segundo plano al otro, en una constante expectativa, que jamás termina de definir, no se involucra en una relación seria, pero tampoco suelta a la otra persona para que pueda hacer su vida al lado de otra. Claramente esta es una bandera roja de advertencia.

La persona afectada siempre está esperanzada y esperando algún tipo de señal por parte de su pareja para continuar construyendo un lazo afectivo, que en realidad solo se está creando desde un lado, lo que termina en sumergiéndose en un noviazgo o matrimonio tóxico.

Relación casual Si quieres tener una relación casual debes tener en cuenta estas reglas (Valeria Zurita/Unplash)

Este tipo de conducta nociva puede generar angustia emocional, así lo aseveró el psicoterapeuta Jade Thomas, de la Asociación Británica de Consejería y Psicoterapia, en un artículo publicado por la revista Magas: “Las relaciones que se pasan de vueltas pueden causar angustia emocional a los implicados, haciendo que la parte de la pareja que las recibe se sienta desatendida, insegura o utilizada”.

Thomas indicó que este incremento de relaciones tóxicas se han incrementado con los años y lo atribuyó a que actualmente han cambiado las prioridades al momento de cortejar a una persona: “Las citas modernas, aquellas a través de aplicaciones de citas y redes sociales, son las causantes de que hayan cambiado la forma en que las personas desarrollan relaciones”.

Además acotó: ”Las personas temen perderse algo mejor, casi sintiendo que necesitan algún tipo de seguro, lo que puede fomentar las relaciones en segundo plano”.

Cómo saber si se está en un ”segundo plano”

Hay algunas señales a las que se debe estar atenta, para salir de ahí y buscar a alguien que realmente esté comprometido a formar una relación sólida y estable, donde ambos estén en primer plano. Estas son:

1. Un contacto discontinuo: Las personas involucradas en las relaciones de “Segundo plano”, sencillamente, no tienen la certeza de cuándo recibirán la atención que requieren como “pareja”, ya que el agresor pasivo tener contacto físico esporádicos y se distancia por largo tiempo.

2. Las prioridades no son las mismas: aunque es cierto que no es vital que tengan los mismos objetivos para unirse, también lo es que estas personas le dan más importancia a sus prioridades.

3. Cero compromiso: muchos abiertamente afirman que no desean establecer un compromiso, pero tampoco permiten que la otra persona rehaga su vida, porque cuando se aleja le brinda toda la atención y la esperanza que no le dio en tanto tiempo.

Cómo salir de esta relación

Los expertos recomiendan primero que todo, reconocer y aceptar que no eres la prioridad y que se necesita buscar una relación en donde sí lo sea. Además, fijar límites a través de un diálogo abierto en el que se le indique a agresor que si no está dispuesto a comprometerse, pues puede seguir su camino, ya que de be recordar que lo vital siempre será el bienestar emocional y mental, sentirse valorada.

Hay que apoyarse en amigos y familiares, así como en expertos si siente que la situación está saliendo de las manos. Y, finalmente, ser firmen ante las decisiones, porque hay que respetar la palabra y el compromiso que se hace uno consigo.