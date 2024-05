Los hombres también sufren el Síndrome de ‘Perder el Tren’: un tema tabú que no se atreven a hablar

El “síndrome de perder el tren” es una metáfora utilizada para describir la sensación de haber perdido oportunidades importantes en la vida, especialmente en el contexto de las relaciones de pareja. Este fenómeno puede tener un impacto significativo en la salud mental de los hombres, quienes a menudo enfrentan presiones sociales y culturales adicionales.

La sociedad suele imponer a los hombres expectativas sobre el éxito y la estabilidad en las relaciones. Cuando un hombre siente que ha perdido la oportunidad de estar con una pareja ideal o de formar una familia a una determinada edad, puede experimentar una profunda sensación de fracaso y desesperanza. Esta percepción puede generar ansiedad y depresión, afectando su bienestar emocional y su autoestima.

Uno de los principales factores que contribuyen a este síndrome es la comparación social. Los hombres pueden ver a sus amigos y compañeros de trabajo formando relaciones estables y teniendo hijos, lo que puede intensificar su sensación de haber quedado atrás. Las redes sociales también juegan un papel crucial al mostrar constantemente imágenes idealizadas de la vida en pareja, exacerbando estos sentimientos de insuficiencia y soledad.

Conversando con la experta en Psicoterapia Emocional, naturopata y terapeuta Vibracional María Sol Espinosa, nos mostró su punto de vista ante este suceso que afecta a cada vez más hombres.

“Este es un tema que tiene mucho que ver con las generaciones. Es decir, hasta hace unos años, la sociedad imponía ciertas características; los hombres y mujeres tenían que cumplir ciertos rangos de estándares adecuados a la sociedad. Hasta cierta edad, ya tenías que tener una profesión, un hogar, una casa, una familia; construir y hacer todo un proyecto de vida que nos tenían enmarcados”.

“Yo diría que las personas de generaciones anteriores sí llegaban a estos estados de depresión de los que tú mencionas cuando sentían que no habían cumplido con estos estándares. Entonces, un hombre que estaba ya entre nosotros... digamos que cambiamos nuestra forma de vida cada siete años; entonces, se habla de los septenios, el septenio más o menos entre los 35-42 años. Antes, se consideraba esta edad como justo la edad para haber alcanzado estas metas o estos estándares que mencionaba”.

La evolución de las parejas en estas nuevas generaciones

“En generaciones anteriores, es decir, las personas que nacieron entre los años 70 y 80, todavía se marcaban bajo estos parámetros. Entonces, si un hombre llegaba ya a los 35-40 años y no había tenido una pareja, una relación, no había concluido con este ciclo, entonces sí se sentía fracasado, se sentía raro. Incluso, la misma sociedad ya lo catalogaba como algo raro, entre comillas, que debe tener para que no haya entablado una relación”.

“Sin embargo, las nuevas generaciones, hablamos de los nacidos a partir del año 2000 más o menos, ya no tienen estos conceptos. Incluso, desde los 80-90 más o menos, ya vienen con otros conceptos; han roto un poco todos estos programas que estaban diseñados y es más, buscan más su libertad. O sea, ahora los chicos cuando conversas con algún hombre que esté entre los 38-40 años y que no ha tenido un matrimonio o no ha concretado una relación fija, no sienten este... esto de que se les pasó el tren. Ellos están enfocados en otros objetivos, están enfocados más en viajar, en tener la libertad; buscan más la libertad”.

“Entonces, no veo muchas personas que estén padeciendo esta depresión que mencionas en las generaciones nuevas, sí en las generaciones anteriores. Entonces, sí sería conveniente marcar esto. No veo muchas personas que estén padeciendo de esta diferencia”.

¿Cómo afecta la salud mental del hombre?

El “síndrome de perder el tren” también puede llevar a una autoevaluación negativa persistente. Los hombres pueden cuestionar sus decisiones pasadas y su valía personal, desarrollando un pensamiento catastrófico sobre su futuro. Este ciclo de pensamientos negativos puede interferir con su capacidad para establecer nuevas relaciones, ya que el miedo al rechazo y al fracaso se incrementa.

Para enfrentar este síndrome, es crucial que los hombres busquen apoyo emocional y profesional. La terapia puede ayudar a reestructurar pensamientos negativos y fomentar una autoimagen más saludable. Además, cultivar hobbies e intereses personales, y rodearse de una red de apoyo sólida, puede mejorar significativamente su bienestar emocional.

En conclusión, el “síndrome de perder el tren” tiene un impacto profundo en la salud mental de los hombres, alimentado por las expectativas sociales y la autoevaluación negativa. Es fundamental abordar estos sentimientos de manera constructiva para promover una mejor salud mental y emocional.