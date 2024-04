Del libro a la pantalla: una conversación con Felix Mallard y Creed sobre el impacto de ‘Turtles All the Way Down’

Turtles All the Way Down Felix Mallard y Creed en entrevista con Nueva Mujer (Cortesía de MAX)

La novela ‘Turtles All the Way Down’ de John Green ha cautivado a lectores de todas las edades desde su publicación en 2017. Con una narrativa cautivadora y personajes profundamente humanos, esta obra ofrece una mirada conmovedora a la lucha contra la enfermedad mental y la búsqueda del significado personal en un mundo caótico.

El libro sigue la historia de Aza Holmes, una adolescente de 16 años, y su leal amiga Daisy, mientras intentan resolver el misterio de un multimillonario desaparecido para obtener una recompensa. Sin embargo, la trama principal se centra en la lucha de Aza contra un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) severo que la lleva a estar constantemente preocupada por ser infectada por gérmenes y eventualmente morir a causa de ello.

Por si fuera poco, el reencuentro con Davis, un viejo amigo por el que siente atracción y que es hijo del desaparecido, pone su mundo de cabeza, llevándola a cuestionar si es digna de ser amada.

Turtles All the Way Down Isabela Merced interpreta a Aza Holmes (Cortesía de MAX)

Green tenía grandes dudas de que su novela pudiera funcionar como película pero ahora, de la mano de la directora Hannah Marks y el guión de Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, se ha convertido en una realidad que estará disponible en la plataforma de MAX a partir del próximo 2 de mayo.

En entrevista con Nueva Mujer, Felix Mallard y Creed, quienes interpretan a Davis y Daisy, respectivamente, compartieron sus reflexiones sobre su experiencia filmando la cinta, así como el potencial impacto que una historia como ésta podría tener en la audiencia.

“Es una historia que se sintió profundamente personal, lo cual me encantó al leer tanto el guión como la novela”, señaló Felix. “Fue una experiencia íntima, especialmente considerando que es una novela muy personal para John Green. La forma en la que aborda con tanta empatía la salud mental, lo que es un TOC, el madurar y el amor fue lo que me atrajo. Simplemente quise ser parte de ello y evocar los mismos sentimientos en los demás”.

Turtles All the Way Down Daisy (Creed) se convierte en un impulso para Aza en su lucha contra un TOC (Cortesía de MAX)

‘Turtles All the Way Down’ es capaz de tocar fibras muy sensibles, tanto para quienes luchan contra un trastorno de ansiedad como para quienes apoyan a alguien que lo sufre. Sobre esto, Creed tiene una carga importante al dar vida a la amiga de Aza, que desempeña un papel fundamental en la novela como un pilar de apoyo emocional y una fuerza impulsora en su vida

“Daisy es bromista, alegre y de espíritu libre por naturaleza y yo puedo ser así. Pero me sentí especialmente atraída porque es esta figura de apoyo y una especie de animadora de Aza. El personaje de la mejor amiga graciosa es un arquetipo muy conocido en las películas, y aprecio cómo John profundiza en esto, convirtiendo el humor y la valentía de Daisy en un catalizador para el crecimiento personal de Aza”, destacó la actriz.

Creed señaló que se trata de una forma poderosa de expresar amor y de ayudar que no necesariamente implica grandes acciones o discursos, sino que radica en dar aliento de maneras sutiles, así sea a través de una risa, lo cual puede ser muy íntimo entre dos personas.

Por otro lado Davis, es un personaje complejo en la historia al tener que lidiar con la desaparición de su padre y cargar con el peso de las expectativas de su familia, al tiempo que lucha por encontrar su propio lugar en el mundo. Es descrito como un joven sensible y reflexivo, lo que lo lleva a tener una conexión profunda con Aza, al grado de convertirse en otro de sus grandes motores.

Turtles All the Way Down Feliz Mallard interpreta a Davis, un adolescente millonario que lucha por ser visto (Cortesía de MAX)

“Interpretar a David fue un desafío divertido. Es fácil desestimarlo y pensar que estará bien siempre por ser el hijo de un multimillonario pero quería dotarlo de profundidad y comprensión”, señaló el actor. “Me identifiqué con su soledad y su deseo de ser visto y comprendido más allá de sus circunstancias. Explorar su conexión con Aza reveló su humanidad compartida y el deseo universal de ser reconocido por quién es más allá de los factores externos como la riqueza o el estatus”.

En uno de los momentos clave de la historia, Aza señala que Davis le hace sentir que es digna de gustarle a alguien, con lo que expresa cómo estamos en la constante necesidad de sentirnos aceptados y deja al descubierto el poder transformador del amor.

Lo que hace que ‘Turtles All the Way Down’ sea tan poderosa es su honestidad brutal sobre la conexión humana, la amistad y el amor que nos ayudan a superar los desafíos y las luchas internas. Asimismo, aborda de manera auténtica y conmovedora la experiencia de vivir con un trastorno de ansiedad, ofreciendo un mensaje de esperanza y resiliencia.

Turtles All the Way Down Felix Mallard y Creed en entrevista con Nueva Mujer (Cortesía de Max)