‘Lola Vendetta’ expone, a través de sus ilustraciones, ¿qué pasa después de una relación tóxica?

Datos ofrecidos por ‘Índice de Paz México’, en 2023, a través de encuestas nacionales revelaron que el 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, y el 39.9% de esa violencia proviene de una pareja.

En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el tipo de violencia que prevalece fue la psicológica (51.6%), seguida de la violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%), mientras que la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).

Tan solo en México, el problema de la violencia de género se ha convertido en un motivo de preocupación, lo que ha llevado al gobierno a impulsar diversas campañas, políticas y alianzas para generar una transformación cultural que hoy en día sigue siendo una lucha constante. Muchos exponen el problema, pero no lo que hay alrededor, por ejemplo, ¿qué pasa después de salir de una relación de abuso?, o como muchos le han apodado, una ‘relación tóxica’.

“Siempre he querido hacer esto, utilizar el arte para eso. A mí me parece que el arte tiene que estar al servicio de los cambios sociales. Me entusiasma, soberanamente, utilizar el cómic como herramienta de cambio porque me parece un lenguaje muy asequible para todo el mundo”, dijo entusiasmada la originaria de Igualada, Barcelona.

Lola Vendetta

Fue Raquel Riba Rossy, una ilustradora originaria de Barcelona de 33 años, quien finalmente le dio una cara a las relaciones de abuso y qué pasa con las mujeres después de que dieron ese paso hacia su libertad a través de su comic, 'Katanazo al Amor Romántico', que puede ser tan divertido como desgarrador.

"'Katanazo al Amor Romántico' es un libro que era una necesidad de todo el trayecto que yo he hecho con el personaje de 'Lola Vendetta'. Han sido diez años de encontrarme con un montón de mujeres, de encontrarme con un montón de historias y de que me compartieran intimidades", contó la ilustradora, que ya acumula más de 600 mil seguidores en Instagram.

La española reveló cómo surgió la idea de lanzar un libro enfocado a un tema poco hablado, incitada por su hermana dos años antes de comenzar a documentarse para la creación de esta nueva entrega de su cómic, publicado por la editorial 'Planeta de Libros', sumando que los medios de comunicación nos han vendido una idea equivocada sobre lo que es el amor, haciéndole creer a las mujeres que necesitan un hombre para estar completas, llevándolas a escoger una pareja desde la idealización:

“Un día en que hablando con mi hermana por teléfono me dice oye, eh, yo estoy buscando material super sencillo que cuente qué es lo que pasa después de una relación de maltrato y no lo encuentro. Y me dice ‘¿Por qué no lo haces tú?’ Este libro y yo estemos hablando de dos años antes de que yo empezara a trabajar en el libro de ‘Katanazo’ y pensé ¡Ostras, no está mal’”, expresó la española.

Es aquí donde su personaje que nació hace 10 años, ‘Lola Vendetta’ defiende sin tapujos los derechos de las mujeres y las causas nobles a través de un discurso divertido y tajante donde ha expuesto los problemas a los que el género femenino ha tenido que enfrentarse, como el acoso, educación sexual, la importancia de una red de amistades y otros temas, que surgen a partir de las vivencias de quienes pusieron su confianza en la ilustradora de Barcelona y que pueden verse a través de esa conexión entre su público y ella en redes sociales.

Raquel Riba Rossy

“Lola Vendetta ahora mismo ya tiene diez años y empezó en un contexto en el que yo compartía piso con unas amigas y acababa de terminar la carrera. Estaba en trabajos super precarios, cobrando muy poquito. Era ese momento justo después de la carrera de encontrar y ubicarme. De encontrarme como mujer y empecé a ilustrar todas esas situaciones que me molestaban, las transformaba en humor, en sátira y en Gore y lo compartía con mis amigas”, explicó Raquel Riba Rossy.

Fue esta la razón por la que, el quinto libro del personaje de Raquel Riba Rossy, expone lo que nadie nos había dicho ¿Qué es lo que pasa después de una relación de maltrato?, esto luego de que su hermana le aconsejara profundizar en un tema del que no muchos hablan, pues hasta hace poco, solo conocíamos una cara del proceso que viven las mujeres, el previo y cómo salen de ello.

“Empiezo a hablar con la gente, que me cuente su punto de vista, cómo lo viven, si lo han vivido, si no, si lo ven, lo ven como una cosa extraña, si piensan que lo inventan, si lo han sufrido y todavía están en ese trauma. Con psiquiatras y con psicólogas. Luego me propusieron libros, y este es resultado de todo esto”, contó la ilustradora graduada de Ilustración en la Escola de la Dona de Barcelona.

Raquel Riba Rossy comenzó su investigación no solo a través de estas pláticas, también a partir de su acercamiento con 25 mujeres supervivientes de violencia machista con quienes trabajó en un mural en el Centro de Madrid, para analizar el proceso desde que salen de la casa donde estaban viviendo el maltrato hasta su estado actual, notando un factor común entre todas ellas. La palabra 'red': "Hay una palabra que coincide siempre, siempre, siempre, en todas las historias, que es la palabra red. Todas, absolutamente todas, expresan que sin una red de personas no se puede salir. ¿Pero qué es la red de personas?".

La ilustradora explicó a la conclusión que llegó tras escuchar la palabra red en cada superviviente: “¿Por qué es tan relevante? Porque una de las principales cosas que se encarga de hacer un maltratador cuando tiene a su víctima escogida es aislarla del mundo para poderla trabajar como a él le conviene y poderle hacer el daño que quiere hacerle. Y claro, eventualmente está aislada del mundo, con lo cual, la red adquiere, cuando sales, ese inmenso poder de recuperación. Aparte de la terapia, y de la compensación del acompañamiento profesional. Pero la red es indispensable para que estas mujeres puedan resurgir, acordarse de quiénes eran, de qué les gusta, con qué se divierten”.

Lola Vendetta

Todo esto surge a partir de problemas que van escalando en la pareja provocada por hombres que la misma creadora de ‘Lola Vendetta’ ha llamado como ‘hijos sanos del patriarcado’: “Para dejar a alguien tan destruido como salen las mujeres de las relaciones de maltrato, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle millones de miradas de desprecio, hay que dedicarle centenares de miles de comentarios que la hagan sentir peor. Hay que hacerle el vacío tropecientas veces y hay que hacerle una serie de castigos, de silencio, leyes del hielo y todo esto si no se llega a la violencia física”

La autora hace un énfasis a que las relaciones de abuso no comienzan de un día para otro, existiendo un problema de violencia que va evolucionando:

“No sucede de una manera impactante. No van a entrar de buenas a primeras tratándote super mal si no te irías, van a empezar suavecito con un comentario, con una bromita, con un esto, con un ‘lo otro’ y tú lentamente no te vas a dar cuenta. Hay una cosa que se llama la escalada de la violencia, que es muy inteligentemente, como estos personajes logran que mujeres que son inteligentes y mujeres que son muy capaces terminen en la misma trampa”, explicó Raquel Riba Rossy.

La ilustradora refuerza su postura sobre los hombres maltratadores y que no deben ser juzgados como personas con problemas de salud mental, que fue representado a través de ‘Bruno’ un personaje que creó en conjunto con sus seguidores y que sorprendió con este impactante giro siniestro y perverso:

“Las personas que tienen problemas de salud mental, no necesariamente son misóginas, ni machistas y no necesariamente son violentas con nadie. Por eso a mí, cuando inmediatamente después de hablar de un maltratador se habla de problemas de salud mental, me parece peligroso e irrespetuoso con las personas que realmente viven enfermedades mentales. Me parece que los blinda de alguna manera, les quita responsabilidad y eso es altamente peligroso, porque hay una intencionalidad en minarle el cerebro a alguien”.

Por último, Raquel Riba Rossy, definió a Nueva Mujer, su concepto sobre lo que es un amor sano: “El amor sano se siente hogar y el amor sano es ese lugar donde cuando tú flaqueas o el otro flaquea, acudís al centro de la relación de pareja y se refuerza la autoestima y dentro se refuerza la autoestima con amor y con una palabra que para mí es la columna vertebral de todas las relaciones humanas e interespecie que puedan existir”.

Y resalta la ternura como el móvil de las relaciones sanas: “La ternura tiene que estar ahí, así estés enfadada, así estés feliz, así estés frustrada, así estés perdiendo la fe en la relación. La ternura no puede desaparecer, desaparecerá, irá y volverá si quieres, la pasión, las ganas de esto y de lo otro. Pero la ternura, la voluntad de que nuestras palabras no hagan daño, y la voluntad de nuestra pareja de que sus palabras no nos hagan daño. Eso tiene que ser la columna vertebral de la relación”.