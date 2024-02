5 señales de que tu boca está envejeciendo y lo que debes hacer para revertirlo

El cuerpo, como si se tratara de una máquina, también se deteriora con el tiempo y muchas de sus funciones comienzan a presentar signos de desgastes. El envejecimiento sucede a toda escala y, por supuesto, la boca no escapa a esto. Al igual que otras zonas, manifiesta con ciertas señales de que ya el tiempo está haciendo mella y que no se puede evitar. Sin embargo, sí se puede retrasar este proceso.

Estas son algunas de las señales de que tu boca entró en el proceso de envejecimiento:

1. Encías recesivas

Las encías pueden retroceder con la edad, exponiendo las raíces de los dientes y aumentando el riesgo de sensibilidad dental y caries. Para revertir esto, puedes cepillarte los dientes con suavidad, usar hilo dental regularmente y visitar al dentista para obtener tratamientos como injertos de encía si es necesario.

2. Sequedad bucal

A medida que el tiempo transcurre, el cuerpo segrega menos saliva, es por esto que la boca se seca más que antes, y que se exacerba si se toman ciertos medicamentos. La disminución en la producción de saliva también desprotege los dientes. Beber mucha agua, evitar el alcohol y el tabaco, y usar enjuagues bucales sin alcohol pueden ayudar a aliviar la sequedad bucal.

3. Cambios en la sensibilidad oral

El envejecimiento trae consigo sensibilidad oral, ya sea al frío o el calor, así como también cambios importantes en el sentido del gusto. Una de las forma de palear estos síntomas es usando una crema dental especial para dientes sensibles, aunque se debe acudir al médico y el problema persiste.

4. Disminución de la fuerza de la mordida

No significa que no podrás morder bien, per sí que a medida que pasen los años, los músculos de la cara van perdiendo la fuerza de mordida y esto, por supuesto, trae como consecuencia tener ciertas dificultades para masticar algunos tipos de alimentos. Para retrasar esto será necesario que hagas ejercicios para fortalecer la mandíbula y por ende la mordedura.

5. Enfermedades periodontales

El Centro de Sciani, especializado en odontología, ubicado en España, afirma en su portal web que a partir de los 40 años el cuerpo comienza a manifestar ciertas enfermedades bucales, como: sangrado, inflamación de encías o mal sabor. Pero, acota que todo esto se puede prevenir una buena higiene bucal.

Ya sabiendo que tu boca ya la puede estar afectando el tiempo, es necesario y vital que tengas una alimentación sana, ya que esto evitará la aparición de manchas y la pérdida de color, de acuerdo con lo que aconseja la odontóloga española Sara Márquez Sánchez, del Instituto Dentofacial Isidro y Márquez. La especialista también afirma en la página web que hay que controlar el bruxismo para que no dañe el esmalte de los dientes.