Mujeres y jóvenes en busca de una representación equitativa en la esfera pública

En un mundo donde la diversidad de voces y perspectivas es fundamental para el desarrollo sostenible, es importante destacar la incorporación plena de mujeres y jóvenes en los ámbitos públicos y políticos.

La participación de estos grupos no sólo redefine la naturaleza de la toma de decisiones, sino que también moldea el curso de las políticas públicas innovadoras, aportando una riqueza de experiencias y visiones necesarias para el tejido mismo de una sociedad justa e inclusiva.

“México es una economía que funciona en gran parte por las mujeres trabajadoras, muchas de ellas en la economía informal pero reconocer eso es lo que nos va a hacer entender que podemos ocupar todos los espacios”, señaló la abogada, emprendedora y creadora de contenido mexicana, Ximena Arguelles, en entrevista con Nueva Mujer.

Sobre esto, Arguelles destacó la importancia de tener una agenda de género y cómo ésta no va solamente a las mujeres sino que los hombres también pueden tener una ya que lo que se busca a través de ésta es la paridad de género. “En temas de gobierno legislativos, empujar que exista paridad de género está en que existan oportunidades para las mujeres para que lleguen a estos espacios, hablar de salud reproductiva, el tener una posición clara y a favor del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el tema de los lactarios, las licencias de maternidad, buscar que no haya dicriminacion en las contrataciones”, destacó.

“Falta mucho por igualar pero en México, un país en el que tenemos ya más de 11 feminicidios al día, es bien importante que la agenda de género sea sensible a eso. Tiene que ser transversal. Ya no hay política sin las mujeres, ya no hay espacios sin las mujeres y sobre todo ya nadie se puede dar el lujo de no hablar de género”.