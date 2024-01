Microtraiciones de las que podrías ser víctima ‘sin darte cuenta’ si tu pareja es un narcisista

Todos sabemos que una traición apesta y duele en lo más profundo, sobretodo cuando vienen por parte de una pareja a quien le has dado tu corazón y mostrado tu lado más vulnerable. Sin embargo, hay comportamientos tóxicos que entran en la categoría de “traición” y que pueden pasar desapercibidos pero ir afectando en dosis pequeñas hasta que se vuelve algo insostenible.

Las llamadas microtraiciones son transgresiones aparentemente “más pequeñas” que pueden acumularse con el tiempo hasta convertirse en importantes señales de alerta. Esto es especialmente común cuando estás en una relación con un narcisista, que es alguien con un sentido inflado de su propia importancia que, al sentirse superior, buscará formas de minimizarte.

Señales de microtraiciones en tu relación que no debes pasar por alto

Gaslight

Si bien no hay nada menor en el gaslighting, la primera vez que sucede puede pasar desapercibido. El narcisista podría fingir que no dijo algo que en realidad dijo o hacer un comentario que que te insulte o te acuse “en broma” de algo que no hiciste. Cuando les hagas hincapié en esto, es posible que finjan que no quisieron decir nada con eso y que tú estás exagerando, lo que te llevará a sentirte confundida. Al ponerte a prueba con estos comentarios crueles “menores” disfrazados de bromas o negaciones de la realidad, están averiguando hasta dónde pueden llegar para engañarte.

El microabandono

Un “microabandono” sucede cuando desaparecen durante el tiempo en el que normalmente estarían disponibles para ti. Incluso podrían hacer esto durante un periodo de tiempo importante, como cuando estás enferma o cuando expresas que necesitas saber de ellos. Ya sea que te deje en visto o que no estén ahí para ti de algún modo, regresarán con una excusa que terminarás creyendo porque “es la primera” o “de las pocas veces” que lo hacen.

No alegrarse por ti cuando compartes noticias positivas

Los narcisistas minimizan y restan valor a tu felicidad. Si bien pueden haber celebrado tus logros al principio, pronto comienzan a emitir desprecios encubiertos con el fin de desestabilizarte. Podrían hacerlo con comentarios pasivo agresivos que desinflan tu alegría, te infunden miedo o encuentran supuestos defectos. Muchas veces esto puede pasar desapercibido por la misma inseguridad que te provocan y cómo te hace creer que de verdad lo que has logrado “no es gran cosa” pese a tu esfuerzo.

Intentan provocar celos

Las investigaciones indican que los narcisistas intentan provocar celos en sus parejas para obtener una sensación de poder y control. El narcisista buscará provocarte sin dejar de mirar a ver cómo reaccionas. Podrían mencionar a una compañera de trabajo con la que almorzaron o a una ex que les envía mensajes de texto y que les ha tomado por sorpresa. Esto lo hacen con el fin de evaluar cuánto control pueden tener sobre tus emociones y probar la relación para ver qué tan dispuesta estás a “competir” por su atención.

Dejar de reconocerte y elogiarte

Esto sucede cuando ha habido una constante lluvia elogios y reconocimiento hacia tus cualidades y logros y de pronto, dejan de hacerlo, provocando que te sientas invalidada o insuficiente. Esto es porque sin darte cuenta, un narcisista te condiciona a esperar dichos comentarios positivos hacia tu persona y cuando deja de hacerlo, se convierte en una pequeña traición hacia eso que ya esperabas.