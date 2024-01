Investigación indica la cantidad máxima de horas que no deben de exceder los adolescentes con el celular

El notable avance de las tecnología en los 5 últimos años más la época de confinamiento obligatorio impuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la pandemia COVID-19 que azotó al planeta, los casos de dependencia de teléfono celulares se incrementaron significativamente, en especial, en niños y adolescentes.

La utilización en extremo del aparato comunicativo e indagación en redes sociales o participación en juegos en línea pueden comprometer seriamente la seguridad personal y sobre todo, la salud mental.

Una nueva investigación realizada por científicos del Centro Médico de la Universidad de Hanyang, en Corea del Sur, se basó en datos de 40.998 adolescentes que participaron en una encuesta sobre comportamientos de riesgo de los jóvenes de ese país a nivel nacional para 2017 y 2020 y encontró tasas más altas de mala salud mental (estrés, sueño, depresión, suicidio, consumo de sustancias y dependencia excesiva del smartphone) en aquellos que utilizan un teléfono inteligente durante más de cuatro horas al día.

Niños con celular CIUDAD DE MÉXICO, 18OCTUBRE2020.- Un par de niños se entretienen con sus respectivos celulares, en la alcaldía Gustavo A. Madero. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo/Moisés Pablo)

Aumento exponencial en adolescentes

En el estudio se analizó en detalle el impacto que tenía sobre la salud el uso de estos dispositivos con un estimado de cuatro horas al día, mismo que reflejó que el tiempo medio de uso de los adolescentes en 2020 aumentó en comparación con el de 2017, con dos horas diarias más con el 85,7%, frente al 64,3% en 2017. Además, el 25,5% de los adolescentes experimentaron una dependencia excesiva de los teléfonos inteligentes en 2020.

Los resultados y conclusiones expuestos por los investigadores en su artículo publicado en la revista PLOS ONE, son determinante en confirmar que “los adolescentes que utilizaron teléfonos inteligentes entre 2 y 4 horas/día no mostraron mayores resultados adversos para la salud en comparación con los no usuarios, excepto por la dependencia excesiva de los teléfonos inteligentes”.