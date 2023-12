16 cosas que las mujeres deberían dejar de hacer: serían más felices si renuncian a ellas

La llegada de un nuevo año no solo es la oportunidad de comenzar de nuevo en todos los aspectos, también es la ocasión ideal para dejar atrás hábitos y prácticas que solo nos causan infelicidad.

En el caso de las mujeres, la mayoría tiene una serie de costumbres perjudiciales de las que no son conscientes en busca de la perfección en cada ámbito de la vida, pero solo las han dejado exhaustas.

Cosas que debes dejar de hacer si eres mujer para ser más feliz

Por eso, con la llegada de 2024, proponte a renunciar a algunas cosas que toda mujer debería dejar de hacer. Si no sabes cuáles, aquí te enumeramos 16 a las que debes dimitir, según HuffPost Women.

Pedir disculpas por todo

Un hábito de muchas mujeres es pedir perdón por todo. Aunque está bien disculparse tras cometer un error, decir lo siento por cosas como desahogarse con una amiga no es bueno para nada.

Por eso, en este nuevo año, recuerda que no necesitas explicar cada cosa que haces. Tienes derecho a tomar tus decisiones y tener tus preferencias sin sentirte culpable por eso.

Decir “sí” cuando no quieres

Más de una mujer ha dicho que sí a algo que no quería por no quedar mal o no herir sentimientos. En 2024, deja de hacer esto cuando no quieres, las personas respetan a quienes establecen límites.

Negarte cosas a ti misma

Muchas mujeres invierten mucho tiempo eligiendo lo que no pueden, deben o son capaces de hacer; sin embargo, son solo sus inseguridades y preocupaciones decidiendo por ellas en cada momento.

Lo único que se logra con este hábito es perderse experiencias. Por eso, de ahora en más, atrévete a hacer todas esas cosas que te parece que no deberías o no podrías hacer.

Ver a la comida como un enemigo

En el intento de cumplir los estándares irreales de belleza, numerosas mujeres terminando viendo la comida como un enemigo y no algo necesario para nuestra salud de lo que podemos disfrutar.

Es importante tener conciencia de lo que comemos para cuidar el cuerpo, pero es tiempo de dejar de sentirse culpables por comer un postre o frituras. La comida no va con remordimiento.

Criticar nuestra imagen

Ya sea en voz alta o mentalmente, muchas se la pasan diciéndose lo horribles que están. Se trata de un hábito nocivo sin beneficios, sino todo lo contrario. Es momento de dejar de menospreciarnos.

Dejar de criticar nuestra imagen nos hará más felices | (Unsplash)

Creernos impostoras tras triunfar

Las mujeres suelen dudar mucho de si se merecen sus éxitos, pero es hora de comenzar a valorar tus triunfos y logros sin más. El ascenso, el premio, el aumento… te lo ganaste con tu trabajo.

Comparar tu vida con de alguien más en redes

Obsesionarse con la vida virtual de otra persona y compararse solo incrementa los sentimientos de depresión y baja autoestima. A partir de ahora, deja a un lado las redes y disfruta el presente.

Aferrarse a la culpa

El arrepentimiento y la culpa muchas veces no sirven más que para abrumar a quien las siente. Es importante tener conciencia de estas emociones y aprender a seguir de la mejor manera.

Usar tacones todos los días

Los tacones son hermosos y elevan cualquier look, pero estar cómodas la mayoría de las ocasiones no solo harán más placentera nuestras actividades, también más felices a nuestros pies.

Comentar sobre la vida sexual de otras

Ninguna mujer tiene el derecho de hablar sobre la vida sexual de otra ni tampoco merece ser criticada por las relaciones que tiene o la falta de las mismas ni cómo manifiesta su sexualidad.

Así que cuando te notes cayendo en este tipo de actitudes, lo mejor será hacer silencio y recordar que tú también eres mujer y nadie es dueño de la verdad absoluta sobre nada.

Intentar ser relajada

Aunque hay muchas mujeres realmente relajadas, aquellas que no lo son deben dejar intentar serlo por cualquier motivo. En lugar de eso, vive y expresa lo que necesitas, deseas y opinas.

Dejar de intentar ser relajadas cuando no lo somos nos hará más felices | (Unsplash)

Googlear tus problemas de salud

Aunque el Internet puede ser una gran herramienta en temas de salud, no sustituye un médico. Tener algunos síntomas clásicos de una enfermedad no quiere decir que sea eso lo que tengas.

Si de verdad estás preocupada por alguna situación médica, aléjate de Google y mejor consulta a un doctor real que te ayude a descubrir qué te pasa y prescriba el tratamiento necesario.

Salir con alguien por necesidad

Tener una relación sin amar a la otra persona de verdad es una de las peores cosas que se puedan hacer. Aunque tengas miedo estar sola, unirte a alguien solo por necesidad solo traer infelicidad.

Compartir con personas por obligación

Algunas mujeres la pasan muy mal por creer que deben pasar tiempo con viejos amigos con los que ya no comparten nada o familiares con los que no se llevan bien meramente por obligación.

La verdad es que no hay necesidad de eso. Lo que sí es necesario es saber con claridad con quién queremos pasar nuestra vida y permitir que algunas relaciones terminen de manera orgánica.

Avergonzarte por tus gustos

Hay una gran presión sobre las mujeres por las cosas que deben interesarles o gustarles. Eso tiene que acabar. Si te gusta todo lo femenino, está perfecto; si prefieres otras cosas, también está bien.

Aquello que nos apasiona no debería avergonzarnos solo porque no se supone que deba ser así. Los humanos somos complejos y nos pueden gustar tanto Succession como el reality de moda.

Establecer plazos para sucesos importantes

Otra práctica que causa mucha insatisfacción en las mujeres es planificar todo en la vida: desde cuándo se van a casar y a tener hijos hasta cuándo van a lograr alcanzar el trabajo con el que sueñan.

La recomendación es abrazar las fluctuaciones, celebrar cada vez que cumplimos una etapa y hasta maravillarnos con agrado cuando veamos que nos hemos saltado alguna y no pasa nada.