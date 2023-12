Romper el mito de la ‘super mujer’: un llamado al autocuidado y el descanso

A las mujeres se nos ha inculcado la idea de que debemos desempeñar múltiples roles simultáneamente para ser consideradas. La sociedad, con sus expectativas y demandas, nos ha condicionado a creer que nuestra valía depende de nuestra capacidad de resolver los problemas de todos aquellos que nos rodean, ya sea en el ámbito profesional, familiar o social.

Esto ha llevado a muchas mujeres a adoptar niveles de autoexigencia superiores que las llevan a descuidar sus propias necesidades, razón por la que es tan importante aprender a establecer límites y romper con el llamado mito de la super mujer.

“Una supermujer es una mujer que vive en autoexigencia buscando ser la mejor mamá, esposa, pareja, hija, en su trabajo, todo el tiempo y todo al mismo tiempo por todos”, explicó en entrevista con Nueva Mujer, Yulene Galera, Speaker Motivacional y creadora de contenido de bienestar emocional. “Esta autoexigencia está castigadísima porque si no lo logras, hay algo mal en ti, que eres un fracaso y que tú eres la única que lo está haciendo mal”.

Mujer Establecer límites te permite priorizar tu salud mental (Freepik)

La especialista recalcó cómo a las mujeres se nos ha enseñado toda la vida a sostener a todo el mundo, como contenedores de que la casa funcione, que los hijos estén bien, que todo esté perfectamente ordenado, siempre conteniéndose a sí misma, con una sonrisa.

Aunque Galera destacó que si bien hemos roto muchos estándares y cada vez existen más oportunidades de igualdad de condiciones, eso ha creado una nueva exigencia porque si antes tenías que cumplir el rol de la super mujer en casa, ahora tienes que hacerlo también trabajando, siendo mamá, pareja y amiga. “Viene desde este aspecto cultural en el que la mujer ha tenido que ser este ser que se tiene que probar en todas partes y de esta sensación de que tenemos que ganar y probar nuestro lugar”.

¿Qué pasa cuando no nos damos cuenta o no aceptamos que estamos cayendo en estos niveles de autoexigencia? “Al final desde afuera a todo el mundo le conviene que sigamos así. Cuando nosotras no logramos identificar que estamos en este rol, llega un agotamiento brutal porque no lo puedes sostener. Tu cuerpo y tu mente no están para sostener esos niveles de exigencia y esto trae consigo muchas consecuencias como la desconexión de lo que sientes, de cómo estás, de qué quieres, de qué te motiva”, advirtió Galera y agregó que el querer hacerlo todo, dejando de lado tu bienestar, te lleva a vivir hacia afuera para cumplir todas las expectativas que están puestas sobre ti.

Asumir que puedes hacer todo al mismo tiempo tiene consecuencias negativas

Mujer El burnout es una de las consecuencias de asumir que debemos resolver todo al mismo tiempo (Unsplash)

Una de las principales consecuencias en nuestras relaciones tanto la nuestra con nosotros y la relación que tenemos hacia afuera es que empieza a haber mucho enojo y frustración. “Al final este rol de super mujer tiene que ver con no poder poner límites, con no poder decir que ‘no’ ni ponerte a ti como prioridad”, aseveró la especialista.

“Cuando no pones límites, genera mucho enojo y rencor hacia ti y los demás porque todo el tiempo sientes que es injusto, que estás dando de más y que no estás recibiendo. Es un sistema que aprendimos pero es nuestra responsabilidad tomar las riendas de nuestra vida, empezar a decir ‘no’”.

Es así como los límites personales nos permiten romper con todos esos pensamientos negativos que nos llevan a sobrexigirnos. Se trata de establecer ciertas pautas o reglas para identificar formas razonables, seguras y permisibles de actuar y para ello, necesitamos herramientas.

Mujer La soceidad nos ha educado para creer que nuestro valor depende de qué tantas tareas cumplamos (Unsplash)

“El primer paso es hacer conciencia en ti misma; en qué parte de tu vida juegas este rol de supermujer, desde qué roles de tu vida te exiges poder con todo”, señaló Galera. “Lo segundo es establecer para ti tus propios conceptos de qué es ser una buena mujer, una buena mamá, una buena pareja o buena en tu trabajo y en tercer lugar, aprender a decir “no” con base a estas prioridades”.

La especialista enfatizó que las mujeres debemos entender que decir “no”, no nos hace malas personas, que descansar es necesario y que hacer pausas en la vida no significa renunciar para siempre.

Mujer Asumir tantas tareas al mismo tiempo puede tener consecuencias graves (Unsplash)

“La expectativas que tenemos nosotras sobre nosotras, sobre la vida, nos acaban metiendo en esta espiral externa de ser la supermujer, de querer resolverle la vida a todos. Cuando empezamos a cambiar estas expectativas, nosotras con nosotras mismas nos movemos de lugar. ¿Por qué tendrías que poder con todo? Cambiar las expectativas de lo que tendrías que estar haciendo te permite soltar esta exigencia”.

Galera también destacó que para romper patrones es importante tanto la participación externa de hombres como el apoyo entre mujeres. “Sin la participación externa no podemos solas cambiar al mundo. Se necesita de todo el apoyo y que todo el sistema cambie y entre mujeres, dejar de emitir juicios”.