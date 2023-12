Karol Sevilla sabe por qué: 6 razones para no presumir en exceso tu relación en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, podemos publicar momentos importantes de nuestras vidas e interactuar con las personas, pero también ser muy criticados por cualquier evento.

Sucede con los famosos que ya están expuesto a la vida publica por su profesión y, además, ellos mismo exponen parte de su vida, lo que da fácil acceso a su intimidad.

La actriz Karol Sevilla ha sido víctima de las criticas en reiteradas oportunidades, específicamente cuando terminó su relación con Emilio Osorio.

Los constantes cuestionamientos por no apoyar a El Halcón en su participación en La Casa de Los Famosos que fue de gran impacto mediático, fue la gota que rebaso el vaso para que la relación se terminara.

“No ma***, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”, dijo la actriz en esa oportunidad.

No es la mejor decisión

Este ejemplo es típico para entender que a veces presumir de las relaciones en las redes sociales, no es la mejor decisión porque puede acarrear una serie de problemas que pueden terminar hasta en daño emocional.

Varios estudios aseguran que las parejas que son realmente felices y plenas no suelen mostrar todos los momentos de su relación en redes sociales.

Precisamente el realizado por Lydia F. Emery, del Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos determinó que son las personas inseguras con su relación quienes buscan tener mayor visibilidad y aprobación en las redes.

Destaca el estudio que una práctica frecuente de este tipo de personas es monitorear con frecuencia las redes sociales de su pareja, lo que también podría desarrollar celos y posteriormente conflictos, reseñó el portal Psyshology Today.

Razones de peso para no presumir

Aquí te contamos 6 razones por lo que es mejor no presumir a tu pareja en redes:

Preferencia de privacidad

Algunas personas valoran profundamente su intimidad y prefieren mantener su vida personal alejada de las miradas indiscretas en las redes sociales.

Diferencias en el uso de redes sociales

No todos tienen la misma relación con las redes sociales. Tu pareja puede simplemente no ser tan activa en estas plataformas o no estar interesada en compartir detalles de su vida personal en línea.

Preocupación por la opinión de los demás

El temor al juicio y a los comentarios negativos es una preocupación común. Algunas personas optan por mantener su relación en privado para evitar críticas o comentarios no deseados de amigos, familiares o incluso desconocidos en línea.

Falta de interés en las redes sociales

Hay quienes simplemente no sienten una conexión profunda con las redes sociales. Tu pareja podría estar más enfocada en otras prioridades o intereses.

Le espantan el ganado

Tristemente, en algunos casos, el motivo detrás de la falta de reconocimiento público puede ser negativo. Personas que no están comprometidas con la relación pueden evitar presumir a su pareja en redes sociales por miedo a perder oportunidades de flirteo o seducción con otras u otros.