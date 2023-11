Tejiendo lazos de sanación en el alma gracias a las Constelaciones Familiares

En las profundidades de la experiencia humana, me aventuré en un viaje terapéutico guiado por la sabiduría de Sylvia Calero, una maestra en el arte de las constelaciones familiares.

Su destreza en desentrañar las complejidades de mis conexiones ancestrales dejó una huella indeleble en mi búsqueda de autodescubrimiento. Con maestría, Silvia me condujo a explorar las raíces de mis patrones de comportamiento, revelando la persistencia de un resentimiento hacia mi abuelo paterno.

Con aguda percepción, la experta señaló la sombra del machismo que percibí en las dinámicas de mis abuelos. Silvia no solo destapó esta capa de mi historia familiar, sino que también me brindó una comprensión profunda: la trascendencia de no permitir que estas sombras del pasado oscurezcan mi presente. Elle me explicó que aunque mi abuelo pudo haber encarnado valores que considero obsoletos, mi camino de autoconciencia me ha dotado de herramientas distintas para forjar mi destino.

Así, bajo la guía de Sylvia, emprendí un viaje hacia la liberación de ataduras generacionales, reconociendo que el legado del pasado puede ser transformado por la luz de la autoconciencia en el tejido mismo de mi existencia.

Sylvia Calero

Un viaje para comprender al pasado con amor

Sylvia Calero es una apasionada guía de vida que abandonó el mundo financiero para abrazar la esencia misma de las personas.

Con una risa cálida y ojos que destilan comprensión, la Máster en Programación Neurolinguística (PNL) comparte cómo las constelaciones familiares son la llave que desbloquea los secretos ancestrales, permitiendo a las personas reconciliarse con sus raíces y escribir sus propios destinos.

Desde el inicio, ella nos lleva por su propio viaje, desde el escepticismo hasta la profunda convicción en el poder curativo de esta terapia.

Sylvia Calero

“Me encanta capacitarme constantemente y he seguido certificaciones, diplomados ,cursos y especializaciones como constelaciones Fluviales, constelaciones Cuánticas, Constelaciones de Organizacionales, Trauma Sistémico, Liberación de Emociones, Método Yuen, Terapia Floral, Psicopintura, Psicogenealogía y adicionalmente soy Master Coach e Instructora de Programación Neurolingüística”, cuenta.

Su inspiración para adentrarse en este campo provino de la sorprendente sanación de una compañera con fibromialgia, un testimonio que encendió la llama de su búsqueda interior. A través de su formación y experiencia, Sylvia destaca cómo las constelaciones familiares revelan patrones ocultos, liberando a las personas de ataduras generacionales.

Sylvia Calero

“Esto también me inspiro a escribir un libro que se llama ‘Sanando la relación con tus padres, el camino al éxito y la prosperidad’ y a crear el Programa Dale Raíces y Alas a tu vida”, a través del cual he ayudado a muchas personas a sanar integralmente y a cumplir sus metas”, indica.

Las constelaciones familiares, según la experta, son más que una terapia; son un camino hacia la reconciliación consigo mismo, con la familia y con los ancestros.

Desde el orden hasta la pertenencia, explica los “Órdenes del Amor” de Bert Hellinger y cómo aplicarlos puede conducir a relaciones más saludables y una vida plena.

Con un toque de emoción, nos comparte historias de transformación, como el caso de una mujer que logró embarazarse después de resolver una conexión ancestral bloqueada.

¿En qué consiste la terapia?

Silvia explica en sus propias palabra que las Constelaciones Familiares son una terapia maravillosa que busca ordenar, armonizar y reconciliar a los miembros de los sistemas familiares, se basa en la inclusión y aceptación de todos y todo tal y como sucedió, sin juicios, entendiendo que todo es perfecto como es porque cada miembro de un sistema hizo lo que mejor pudo con el conocimiento que tenía y las lealtades que seguía.

Sylvia Calero

A los primeros que aceptas incondicionalmente es a tus padres biológicos como dadores de la vida, reconociendo que tanto la mamá como el papá son los únicos que transmiten a sus hijos la energía para tener éxito en la vida. La mamá transmite la energía de la abundancia, la prosperidad, la salud física, la pareja, la relación armoniosa con nuestro interior y el papá transmite la energía del éxito profesional, la claridad mental, cumplir metas y objetivos, salud mental, buena relación con la pareja y la riqueza.

Además, los movimientos que se dan en una constelación permiten identificar las lealtades inconscientes que nos unen a las diferentes generaciones que nos antecedieron para soltarlas y liberarnos avanzando con pasos firmes por la vida.

En una constelación miramos el orden de cada integrante en el sistema, hay un orden para los hijos, los padres, la pareja, los hermanos, y estar en orden nos permite ganar fuerza desde nuestro lugar.

Respecto a su efectividad, puedo dar fe de que las constelaciones familiares ayudan a sanar, yo lo he visto en muchos casos. La información del campo morfogenético que siempre está presente, fluye en las constelaciones como memorias albergadas en el inconsciente de la mente de cada persona creándose un valioso campo de información con el que trabajamos. La información de cada persona contiene todo lo que le pasó antes de nacer, en el parto, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, está también la información ancestral completa. Diez generaciones atrás, cada uno de nosotros tenemos más de 4000 ancestros directos”, detalla. — Sylvia Calero

En un mundo donde la salud mental y el bienestar son tan preciados, Sylvia emerge como una guía compasiva, iluminando el camino hacia la liberación emocional y la realización personal.

Sylvia Calero

Su mensaje es claro: al abrazar nuestras raíces, honrando a nuestros padres biológicos, encontramos la llave que desbloquea el éxito y la prosperidad en nuestras vidas.