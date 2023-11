Frases para enfrentar y poner en su lugar a un hombre que te envía los mismos mensajes que a otras

Muchas veces te ilusionas con un hombre que en realidad no es sincero y no solo te escribe a ti, sino que está hablando con otra u otras y eso no es lo peor sino que les envía los mismos mensajes a todas.

No hay mayor decepción que enterarte que no eres la única y que además te envía los mismos mensajes y te dice lo mismo que a otras, pero cuando lo descubres, es momento de enfrentarlo.

Y es que no eres una más, eres una mujer valiosa, y te decimos cómo enfrentar a un patán de este tipo, y qué le debes decir para ponerlo en su lugar y que ya no te use ni pisotee.

Frases para enfrentar a un hombre que te envía los mismos mensajes que a otras

“Soy una mujer valiosa y no soy una más del montón”

Si descubres que ese chico con el que estás saliendo le manda los mismos mensajes a otras, entonces dile “soy una mujer valiosa y no una más del montón”.

Y es que así le dejarás claro que conoces tu valor, que no estás para soportar a un patán de ese tipo y que no te vas a calar que te trate así.

“Los patanes como tú se quedan solos”

También debes ser muy directa con él, hacerle saber que ya sabes la verdad y que los patanes como él se quedan solos y nunca tendrán a una mujer tan valiosa como tú.

Y es que les dará vergüenza ser descubiertos y se arrepentirán de haberte engañado y mentido, cuando vea las consecuencias de sus actos.

“Tú eres quien pierde, no conseguirás a una mujer como yo”

Es importante que cuando lo enfrentes le dejes claro que jamás va a conseguir a una mujer como tú, y que estabas dispuesta a darle tu amor, pero él es quien sale perdiendo.

Siempre ellos serán los perdedores y seguro luego se arrepentirán de haberte perdido, pero ya será muy tarde.

Lo importante es que no te sientas mal, es mejor que te dieras cuenta a tiempo y ya conseguirás a alguien que te ame y te valore como lo mereces.