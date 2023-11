¿Cómo rechazar a alguien si no estás interesada? 4 consejos para hacerlo de manera gentil

¿Cómo rechazar a alguien si no estás interesada? 3 formas gentiles de hacerlo

Rechazar las intenciones románticas de un pretendiente parece fácil, pero no lo es cuando nos preocupan los sentimientos de la otra persona y queremos hacer lo posible por evitar herirlos.

No obstante, aunque no sea sencillo decirle no a alguien que está genuinamente interesado en ti, lo mejor siempre será ser honesta sobre nuestros sentimientos para evitar un problema mayor.

Las mentiras elaboradas y explicaciones que estimulen el ego para aliviar el golpe no ayudan en nada. Al contrario, hacen más confuso todo, lo cual no es justo para ninguno de los involucrados.

La sinceridad tampoco es sinónimo de ser hiriente o cruel. Al final, debemos tratar siempre a los demás como nos gustarían que nos traten en estos escenarios desagradable para todas las partes.

Sin embargo, si te cuesta encontrar algún punto medio, puede seguir algunos consejos para declinar a alguien en el terreno del amor de manera cortés, pero también clara por el bien de los dos.

Consejos para rechazar a un hombre amablemente

A continuación, recopilamos cuatro de estas recomendaciones para que las pongas en práctica la próxima vez que necesites rechazar a un hombre y quieras hacer con la amabilidad por delante.

Sé simple y firme en tus palabras

Procura ser lo más clara posible

No lo hagas un tema personal

Dile que no sientes la “chispa”