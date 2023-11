5 cosas que pasan en tu relación solo cuando estás con tu alma gemela: aprende a reconocerlas

Aunque muchos no creen en el alma gemela, hay cosas que pasan en tu relación solamente cuando estás con una persona con una conexión fuera de lo normal y eso claro que se siente.

No todos nuestros romances nos ‘golpean’ de la misma manera, así que si encontraste esto con alguien, no lo dejes ir porque realmente tienen un vínculo bastante especial.

Cosas que pasan en tu relación cuando estás con tu alma gemela

Sentirse a gusto

Más allá de los fuegos artificiales y la emoción por los altibajos, sientes paz, tranquilidad, amor y una profunda conexión. Eso es una señal de que la relación es saludable, mas no codependiente. Si desde el primer día has sentido que es especial y lo vas corroborando en el día a día, no tienes por qué dudar de que es la persona adecuada.

Con el alma gemela todo es fácil y nada es forzado (Pexels)

Te has vuelto mejor persona

La llegada de esa persona a tu vida te transformó en alguien mejor, te ha inspirado o motivado a crecer, perseguir tus objetivos y hasta te ha ayudado activamente a lograrlos. Cuando estamos en una relación de pareja vamos creciendo y evolucionando en paralelo, lo cual es muy positivo de cara al futuro.

Se imaginan un futuro juntos

Esta es una de las cosas que pasan en tu relación cuando estás con tu alma gemela y es una gran señal de que van por el camino correcto. Los dos están en la misma página y van caminando hacia sueños en común. Él aparece como una constante en tus pensamientos y hace planes de futuro contigo bastante serios que requieren planificación, compromiso y esfuerzo a largo plazo.

La conexión con tu alma gemela se siente (Freepik)

Hay química

No solo a la hora de conversar con él sino también en la cama. El aspecto sexual y pasional es super importante, así que si sienten deseo el uno por el otro y se satisfacen, demuestran que están muy compenetrados.

Puedes soportar sus defectos

Sientes que amas la totalidad de esa persona, aún (o especialmente) sus rincones más oscuros y sus defectos. Aunque sabes que puede mejorar y se esfuerza por ello, eres capaz de convivir con su realidad y no con la versión idealizada que te imaginaste al principio del enamoramiento.