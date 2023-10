Cómo lograr que tu hijo te obedezca: consejos prácticos para lograrlo con amor

Uno de los retos más complejos que enfrentan muchos padres es el lograr que los hijos hagan caso. Y es que, aunque cada niño y papá es distinto, todo infante alguna vez desobedece instrucciones.

En esos momentos, es normal que los adultos se llenen de frustración, se sientan perdidos e incluso reaccionen de maneras de las que se arrepientan después de haber calmado sus emociones.

No obstante, lograr que un niño acate normas sin perder la paciencia en el intento no es una tarea imposible. Solo hace falta entender el por qué no escuchan y aplicar algunos consejos prácticos.

7 pasos para lograr que un hijo obedezca a sus padres

Hay muchas razones por las que un niño no hace lo que se les pide, desde cansancio físico, necesidades adicionales y un enfoque en lo que están haciendo, hasta la calidad del vínculo paternal.

En la mayoría de los casos, varios factores influyen en la falta de acatamiento. Al estar sintonizados con su capacidad y estado mental podemos saber cuándo, qué y cómo deberíamos pedir algo.

Pero, aunque la sujeción no es una meta saludable a largo plazo ni un enfoque ideal para la crianza, los padres a veces necesitan que los hijos cumplan ciertas cosas independiente de cómo se sientan.

En especial, todo lo concerniente con respecto a su seguridad o la convivencia. Los padres deben ayudar a los niños a seguir las reglas y enseñarles que así ayudamos a nuestro entorno.

Por supuesto, recuerde que el enfoque respetuoso debe prevalecer ante todo y la obediencia no se trata solo autoridad y control. Apueste por el amor ante todo y vea los resultados.

Si no sabes cómo hacer que tus hijos acaten y se trata de algo importante, te compartimos siete formas de fomentar la escucha y el cumplimiento, según el médico Justin Coulson a Institute for Family Studies: