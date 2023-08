Aunque quieras bajar de peso rápido, jamás hagas ‘dietas milagros’ o te someterás a estos peligros

Muchas veces por querer bajar de peso rápido, o de forma desesperada te sometes a dietas extremas o “milagrosas” que lo que hacen es ponerte en peligro.

No importa lo rápido que te prometan estas dietas que no son nada seguras que vas a adelgazar, te vas a someter y exponer a peligros de salud que realmente vas a lamentar luego.

Estos son los riesgos a los que te sometes con dietas “milagros”, cuida tu salud

Aumentan el riesgo cardiovascular

Bajar de peso muy rápido no es tan bueno como piensas y es que, al tener una dieta pobre en proteínas, puede tener consecuencias negativas en el corazón.

Te recomendamos: A pesar de comer sano: murió influencer vegana tras 5 años de seguir una insólita dieta

Deshidratación

Este tipo de dietas milagrosas y peligrosas, con falta de proteína, también puede provocar deshidratación y además elevar los niveles de colesterol, lo que no es nada bueno.

Problemas de salud a largo plazo

Otros de los peligros a los que te expones al bajar de peso muy rápido, con dietas bajas en calorías, son problemas de salud a largo plazo, relacionado con baja disponibilidad energética, y deficiencias nutricionales como alteraciones metabólicas o endocrinas.

Efecto rebote

Con este tipo de dietas también te expones al efecto rebote, cuando el organismo pierde peso rápidamente, y vuelves a aumentar.

Esto sucede porque te sometes a una dieta extrema y ya cuando llegas al peso que deseabas vuelves a tus hábitos de antes y ganas mucho más peso del que tenías.

Te recomendamos: Advierten consecuencias de hacer retos virales por likes: tiktokers están perdiendo la vida

Si no le ofreces al cuerpo lo que necesita para sobrevivir, lo que vas a hacer es dañar tu salud y hacer que muchas enfermedades que no tenías aparezcan y sin duda te vas a arrepentir.