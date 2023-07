Rompiendo barreras: Empoderamiento de la mujer y liderazgo femenino en el mundo empresarial

Durante décadas, las mujeres han enfrentado obstáculos y desafíos en su búsqueda de igualdad y reconocimiento en el ámbito laboral. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de un cambio gradual en el que cada vez más se abren paso en los altos cargos directivos y lideran con éxito empresas de renombre en diversos sectores.

Es aquí donde expertos como Leticia López Vázquez, coach y CEO de Coaching Integral, han buscado implementar estrategias a través del llamado coaching de vida en conjunto con el coaching empresarial, de modo que las mujeres puedan romper con esas creencias limitantes propias e impuestas por la sociedad que no las dejan avanzar.

“El coaching de vida es una metodología que te ayuda a verte desde otra mirada”, explicó Leticia en entrevista con Nueva Mujer. “Un coach te acompaña a ver cuáles son tus puntos ciegos en los que debes trabajar y te ayuda a conseguir aquellas herramientas que no tienes. Este te ayuda a ver las creencias que te están limitando, a alcanzar tus sueños y tus objetivos”.

Leticia López Vázquez La coach ha trabajado en temas de empoderamiento femenino y liderazgo (Leticia López Vázquez)

La especialista ha trabajado en el tema de empoderamiento femenino desde hace varios años con el objetivo de ayudar a las mujeres a trabajar en sus creencias limitantes y así adquirir herramientas que les permita dar pasos hacia adelante en su vida personal y profesional.

“El empoderamiento femenino se basa en la diversidad, equidad e inclusión de las mujeres en todos los ámbitos. No se trata de ser mejor que el hombre ni de competir con este sino ser complementarios y de desarrollar el máximo poder que tenemos”, señaló y explicó la importancia de trabajar el autoestima, el autodescubrimiento y el cambiar creencias limitantes por creencias empoderadoras. “Hay muchas mujeres que han llegado a puestos importantes y no se la creen. Entonces es fundamental trabajar en saberte merecedora de todo esto que has logrado y saberte digna de todo lo que has conseguido. Por eso trabajamos con muchas creencias”.

De acuerdo con la especialista, para que una mujer se atreva a dar ese paso, debe creer en ella misma primero, desarrollar todas sus habilidades, su amor propio y su amor digno para entonces romper con las limitantes.

Mujeres Las empresas deben capacitarse en temas de equidad de género (Freepik)

López Vázquez destacó que uno de los objetivos de este empoderamiento es que los hombres nos incluyan en sus temas no por un tema de justicia sino de estrategia, pues les convenimos como aliadas. “Las mujeres hacemos muy bien nuestro trabajo porque neurológicamente nos podemos enfocar en varias cuestiones al mismo tiempo. Entonces ¿cómo podemos hacer que no se trate de tener que demostrar nuestro trabajo sino que se dé por hecho? Podemos hacer el mismo trabajo y tenemos diferentes habilidades y capacidades muy complementarias”, aseveró.

El empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial no sólo implica el acceso a oportunidades iguales, sino también la creación de un entorno de trabajo inclusivo que fomente la diversidad y el desarrollo profesional equitativo. Esto ha demostrado ser altamente beneficioso para las empresas, las cuales pueden llegar a obtener mejores resultados.

“Tener mujeres en equipos de trabajo es altamente redituable. Se están dando herramientas y se está generando una comunidad más feliz, lo que hace que sean más productivos. Cada vez más empresas están participando, todavía falta muchísimo en comparación a países europeos, Estados Unidos e inclusive a paises Latinoamericanos como Chile”, aseveró López Vázquez.

Mujeres Capacitar empresas en temas de equidad de género es necesario para obtener mejores resultados (Freepik)

“Espero poder extender este esfuerzo de empoderamiento de la mujer todavía más con más empresas porque realmente se genera un cambio muy positivo tanto en ambiente como en productividad”.

Las líderes femeninas aportan una perspectiva única al momento de la toma de decisiones y la resolución de problemas. La diversidad de ideas y experiencias fomenta la innovación en la forma en la que las empresas enfrentan los desafíos y exigencias del mercado.

Pero para que cada vez las mujeres tengan mayor oportunidad de ser escuchadas y llegar a puestos de liderazgo, es importante generar sororidad. “Ya no se usa el concepto de ponernos el pie. Ahora generamos sororidad, nos apoyamos y tejemos redes de mujeres en diferentes ámbitos que además interactúan entre ellas. Debemos entretejer estas redes para hacer aliados estratégicos para que juntas tengamos más fuerza porque una voz no es lo mismo que cien. Somos muy rentables y eso lo saben los hombres”.