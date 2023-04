Sanar también es no prestarle atención a la vida de nuestro ex (ni enviarle indirectas)

Terminar una relación amorosa es un evento traumático que supone que entremos en las fases de duelo hasta sanar y aceptar que no hay vuelta atrás. Sin embargo, muchas veces incurrimos en conductas tóxicas que son dañinas y que revelan, que en realidad, seguimos estancadas en el pasado.

Un ejemplo claro de esto es seguir monitoreando lo que él hace con su vida, si tiene nueva pareja, cómo luce, cómo le ha ido en sus proyectos y más.

Que lance la primera piedra quien no lo haya hecho. Es obvio que con las redes sociales a más de uno le entrará la curiosidad para saber qué hay de nuevo. No obstante, cuando ha pasado mucho tiempo y sigues atascada en estas conductas, es evidencia de un problema.

La persona que sanó no tiene la necesidad de estar pendiente de la vida del ex, escribirle mensajes de textos, ni tampoco de enviarle indirectas en redes sociales, algo que le han criticado recientemente a la cantante Belinda tras la noticia del embarazo de Cazzu, la pareja de su ex, Christian Nodal, con quien estuvo a punto de casarse.

Los psicólogos afirman que las redes sociales son una “dificultad en el proceso de duelo” porque no ayudan al cierre de ciclos. Al contrario, seguiremos sintiendo deseo sexual, echando de menos la relación y hasta idealizando a la otra persona.

Prolongar esta relación virtual con una expareja o dedicarle tanta atención acabará por generar un desequilibrio en nuestro estado anímico y desviar la atención de lo más importante: nosotras mismas.

Y es que en vez de dedicarle energía a nuestros objetivos, seres queridos y pasatiempos, estaremos comparándonos y sintiendo dolor.

No vale la pena y lo mejor es eliminar cualquier tentación de este tipo, recurriendo incluso a hablar directamente si ha quedado algo pendiente, que es una conducta mucho más sana y productiva. Pasar la página y cerrar capítulos es tarea clave antes de abrirnos a otros episodios.