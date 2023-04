4 claves para superar una infidelidad y salir fortalecida: entiende que el problema es él, no tú

Vivir una infidelidad no es nada fácil, pues cuando amas a alguien entregas el corazón y saber que te engañaron sin duda lo rompe en mil pedazos.

Muchas veces creemos que tenemos una relación perfecta, cuando en realidad esa persona no nos valora, y traiciona nuestro amor sincero.

Famosas como Shakira y Becky G lo vivieron recientemente, pero salieron adelante y demostraron que las mujeres somos fuertes y claro que podemos superar una infidelidad, pues, aunque duela, debemos aprender que ese hombre no nos merecía.

Por eso, si estás viviendo el dolor de una infidelidad, te dejamos algunas claves para superarlo y salir más fortalecida que nunca.

Cómo superar una infidelidad y salir más fortalecida que nunca

No te culpes

Lo primero que debes tener presente cuando sufres una infidelidad es que no es tu culpa, nunca creas que fue por ti, porque tienes algo malo o no eres suficiente.

Entiende que el del problema es él, que no te supo valorar, y que el que perdió fue él, y tú ganaste, y ya llegará alguien que te valore y te merezca, así que nunca te culpes y no te hagas más daño.

Date tiempo para sanar

También es importante dejar salir todos tus sentimientos, si quieres gritar o llorar hazlo y que nada te detenga, pues debes darte tu tiempo para sanar.

Lo importante es que no puedes quedarte derrotada para siempre, date tiempo para llorar pero en un punto sécate las lágrimas, levántate, y sigue adelante más poderosa que nunca y brilla mucho.

Bota y borra todo lo que te lo recuerde

Cuando alguien te engaña no debes guardar nada que te lo recuerde, no merece estar en tu vida ni que tengas ningún recuerdo de él.

Además, esto ayudará a que lo superes más rápido, y recuerdes que no vale la pena, y que el problema es él, no tú, pues tú le diste todo tu amor, pero él fue quien falló.

Busca alguna actividad nueva

Cuando sufres el dolor de una infidelidad es importante que salgas de casa, hagas algo nuevo, que te ayude a distraerte y sanar.

Puede ser la música, bailar, dibujar, cualquier cosa que te ayude a superar el dolor, así como Shakira por ejemplo lo hizo a través de sus canciones para desahogarse de la traición que vivió con Piqué y eso la ayudó mucho.