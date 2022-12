“Lo que detiene a México no son sus gobernantes, sino la mentalidad de los mexicanos que les impide reconocer su capacidad de creación y construcción de su propia vida”, describe Marta Ro, comunicadora y mindset coach mexicana en su sitio oficial.

Su objetivo es dignificar el coaching e impulsar a aquellos que quieren ser líderes, entender sus talentos y aportar al mundo con ello. Por esto, es que Marta describe su trabajo como “una combinación de muchos temas” y que la ha llevado a ejercer un coaching que va más allá de buscar que “tengas una vida mejor”, sino buscar que seas alguien que deja un legado en el mundo.

En entrevista con Nueva Mujer, la especialista habló de dos formas de coaching en las que se enfoca para crear líderes. El primero, es el coaching ontológico, que se refiere a trabajar de afuera hacia adentro: “Yo leo tu cuerpo, tu lenguaje y emoción y así puedo entrar a tu mundo interior y con eso puedo ver que ocurre adentro”. El segundo, el coaching transformacional, trata sobre las creencias y cómo éstas proyectan un mundo afuera. “Yo estoy enfocada en crear líderes. Para mí es importante que estés mejor para dejar algo en el mundo, un legado y que seas consciente que no trabajar en ti tiene consecuencias en otros”, aseveró.

Marta Ro: Transforma tu vida para ser un líder que deje huella en el mundo Cortesía Marta Ro

Aceptar quién eres es una de las claves para transformarte

La falta de autoaceptación puede frenarte en todas las áreas de tu vida. Afecta tu confianza y puede evitar que alcances tu máximo potencial. Tendemos a ocultar, descuidar y rechazar las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables, algo que no ayuda a transformarnos en esos líderes que queremos ser.

“Para poder transformarte tendrías que aceptar todo lo que eres, algo que le cuesta mucho a la gente. Yo no creo mucho en cambiar y no porque no haya hábitos que no puedas integrar, creo que puedes hacerlo pero cuando quieres cambiar algo de ti, estás resistiendo partes de ti y eso sólo va a crear más de lo mismo”, señaló Marta Ro.

El significado de éxito no es universal: cada quien tiene su propia visión

Otro punto importante que toca la especialista es el significado de ser alguien exitoso. “Nos han vendido un éxito para todos y el éxito no debe ser igual para todos. Cada quien debemos saber quien somos y con lo que somos para llegar a nuestra máxima expresión de autenticidad”, dijo.

Una mentalidad de crecimiento te conducirá al éxito. La especialista también advierte que para esto, no debemos ponernos en una posición de víctima porque cada uno somos creadores de nuestra vida. “Tus circunstancias no están en tu contra, están a tu favor para que puedas atravesarlas y crecer. Es una mentalidad de “si las cosas van a ser, depende de mí”.

Los seres humanos evolucionamos a nuestro propio ritmo y avanzamos nuestro propio camino y es ahí donde cuestionamos si el entorno en el que vivimos nos impulsa o nos detiene.

“Nos afecta pero no es lo único. Obviamente el condicionamiento social afecta, la casa donde creciste, tu religión o tu biología. Una mujer y un hombre no vemos el mundo igual, una persona con cáncer no ve la vida igual que alguien que no lo tiene. Hay varios lentes o filtros que hacen que veas el mundo que ves y tu responsabilidad si estás buscando trabajar en ti es ser muy consciente de con qué lentes estás viendo la vida”.

El poder de lo incómodo

Además de escribir en su blog y hacer diversas colaboraciones con medios, empresas y emprendimientos, Marta tiene su propio podcast llamado “El poder de lo incómodo”. “(enfrentamos lo incómodo) Dando más pasos. Poniendo un pie enfrente del todo y ya. No es tan complicado, el tema es que la gente no camina. La gente quiere dar el salto de cero a mil”, señaló.

Lo cierto es que el mundo no se detiene y la vida seguirá su curso. Uno debe decidir si quiere tomar el timón o dejar que otros lo hagan. “No todo el mundo tiene que querer una vida grande, no todo mundo tiene que querer ser líder. Todos vinimos a este mundo al nivel de conciencia que queremos tener y al grado de resultados que queremos tener”.

“Yo le hablo a gente que busca ser un líder, a gente que sí quiere más en su vida,a quien busca atravesar obstáculos y contribuir al mundo, entender sus talentos y dejarse de comparar y le habló a la gente que está dispuesta a vivir en la incomodidad sabiendo que es la única manera de evolucionar”.