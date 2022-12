Los infieles siempre dejan pistas: estas son las señales de que tu pareja te engaña

No hay crimen perfecto, dicen los expertos en criminología. El dicho muy bien vale para cuestiones de infidelidad. Por mucho que quieran ocultarlo, los infieles siempre dejan pistas que te permiten detectar su engaño. Solo basta que sepas cuáles son las señales de alerta.

Dicen que los hombres se delatan más rápido que las mujeres, pero independientemente de si son ellos o ellas, siempre hay claves con las que se descubren.

Estudios comprueban que durante los últimos años, las infidelidades están en aumento, principalmente de parte de las mujeres, lo que no implica que los hombres engañen menos. Así lo reseñó Psicología y Mente.

El referido medio publicó que solo 10 % de las féminas admitía ser infiel en 1970, pero en el 2001 el porcentaje subió a 24 % y en 2016 aumentó a 33 %.

Señales de infidelidad

Psicología y Mente presentó diversas señales que indican que te engañan. Lee con atención. Si tu pareja tiene varias o todas estas señales, es muy probable que estés siendo víctima de engaño.

-Evidencias físicas

Entre las evidencias físicas están las manchas de lápiz labial o maquillaje en la ropa, también si huele a un perfume distinto, llega despeinado o con la ropa desorganizada. Es más sospechoso si ocurre seguido.

-Cambia su rutina

El infiel cambia su rutina de un momento a otro. No llega a la misma hora que antes, tampoco va a los mismos lugares, se la pasa más pendiente del teléfono.

Sus horarios cambian en todo, hasta en el momento de hacer o recibir llamadas telefónicas, ya que se está amoldando al horario de otra persona.

-Comunicaciones telefónicas

Otro aspecto a considerar es que evita hablar por teléfono delante tuyo, no deja que veas sus mensajes, se nota tenso si medio te asomas a ver lo que escribe o lee.

-Inconcordancia y no sabe qué responder

Cuando le preguntas en dónde estuvo, con quién, o sobre sus horarios, no sabe qué responderte. Quizá te cuenta historias y situaciones que no concuerdan con cosas que te ha dicho anteriormente. Al no haber concordancia (sobre todo si es seguido) es porque hay una mentira.

-Mucho trabajo

Es la excusa perfecta de los infieles. Alegan sus llegadas tarde con lo laboral, y lo peor es que dicen que tienen menos dinero, cuando la verdad es que se lo gasta en otra persona.

-Se arregla más

Está más pendiente de su cuidado personal. Hay personas que siempre se cuidan, pero el detalle está cuando antes no lo hacía tanta atención como ahora.

-Menos sexo

Baja la frecuencia sexual contigo.