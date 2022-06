Ana Maria Markovic rechaza que la llamen la futbolista “más sexy” del mundo

A sus 22 años Ana Maria Markovic se ha convertido en una de las futbolistas más famosas del mundo, no solo por su calidad con el balón en los pies, sino también por su incomparable belleza.

Eso le ha permitido a la jugadora croata recibir muy buenos comentarios en la prensa, aunque hay un adjetivo que le desagrada.

“Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas, porque me alegra saber que soy hermosa”, dijo Markovic, según el Daily Star del Reino Unido. “Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso”.

No se considera una “bomba rubia”

Markovic actualmente juega en el Grasshopper Club Zurich Frauen, que forma parte de la Superliga Femenina de Suiza, y con frecuencia publica fotos en acción en Instagram, así como otras gráficas fuera del campo y de sus viajes.

“Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente”, señaló la jugadora, quien fue llamada “bomba rubia” en una artículo que generó una avalancha de mensajes que le desagradaron.

“Después de eso, mucha gente me escribió haciéndose pasar por entrenadores, y sé exactamente lo que quieren de mí”, explicó Markovic. “Nunca me han visto jugar al fútbol y solo miran el exterior. Me parece una gran lástima. Creo que esas personas deberían averiguar más de antemano y ver qué puedo hacer en términos de fútbol”.

Su carrera

Ana Maria Markovic con la selección de Croacia. (Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL)

Markovic nació en Split, Croacia, y desde los 12 años se mudó con su familia a Suiza, donde empezó a jugar al fútbol a los 14 años.

Desde 2020 juega con el Grasshopper, club con el cual ha anotado tres goles en 40 compromisos, siendo llamada también para representar a Croacia en cinco oportunidades, con un gol anotado.

La jugadora ha confesado ser admiradora de su compatriota Luka Modric y del portugués Cristiano Ronaldo.