México estudia 25 casos de hepatitis aguda infantil: Lo que debes saber de la enfermedad

Hace un mes en el Reino Unido se detectaron casos de hepatitis aguda grave en varios niños, el virus traspasó las fronteras y ya se encuentra en México que ha registrado en los últimos días al menos 25 casos de la enfermedad.

Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) había alertado sobre el tema porque aún no se conoce su origen y ha señalado a principios de mes que es “muy urgente” que los países se aboquen a reunir información que permita identificar las causas y tomar acciones para frenar los contagios “como una prioridad absoluta”.

Autoridades mexicanas han detectado 25 casos sospechosos (Cortesía)

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo que estudiaban 21 casos sospechosos de esta hepatitis que afecta a menores, pero horas más tarde informó de cuatro casos más.

“Ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que no sea infecciosa”, dijo.

No es de propagación rápida

Por ahora, la buena noticia es que la enfermedad no es de propagación rápida, lo que permite a los científicos e investigadores tiempo para indagar sobre el origen y sus consecuencias.

“Hasta el momento no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando”, señaló López-Gatell en conferencia de prensa.

“El elemento positivo es que el análisis de los datos de México y el mundo sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación”, agregó.

Qué es y cuáles son sus síntomas

La hepatitis aguda infantil provoca una inflamación en el hígado y la OMS ha señalado que tiene síntomas como diarrea, vómito, fiebre, dolor muscular y, sobre todo, ictericia, una coloración amarilla en los ojos y en la piel.

Los organismos internacionales están preocupados porque no está relacionado con los tipos de hepatitis virales que ya se conocían previamente y porque los niños que la han contraído se encontraban sanos.

Cuándo fue detectada

El primer caso fue en el Reino Unido a principios de abril y se ha extendido a por lo menos a una veintena de países, principalmente en Europa, según el diario El País.

Aseguran los expertos que el riesgo mundial es bajo porque los casos aún se cuentan por cientos y porque en su mayoría son cuadros leves.

Sin embargo, la OMS indicó que hay una pequeña proporción de casos graves que han requerido trasplantes o han provocado la muerte de los pacientes. Hasta la semana pasada, autoridades sanitarias calculaban que había habido 11 fallecimientos en el mundo.

En México los casos están estables

Según López-Gatell, los cuatro casos detectados en Nuevo León a principios de mes se reportaron estables, informó Excelsior.

También señaló que la enfermedad fue detectada en los Estados de Durango, San Luis Potosí y Sinaloa.

Los casos sospechosos están estables, solo 1 fallecido que aun se investiga si fue por la enfermedad desconocida (Cortesía)

Las autoridades sanitarias subrayaron que desde hace un mes se emitió un aviso epidemiológico para identificar pacientes con hepatitis aguda infantil y se hagan análisis de laboratorio que ayuden a descubrir las causas.

El problema de no conocer el origen es que tampoco se sabe cuáles acciones específicas pueden frenar la enfermedad.

“De momento, no hay ninguna acción que la población debería emprender de forma específica, dado que la causa es desconocida y la cantidad de casos es muy, muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos de hepatitis para las que sí se encuentra una causa”, precisó el subsecretario.

La recomendación de instancias internacionales es buscar atención médica en caso de que se observen síntomas.

Los sospechosos están recibiendo atención

Estos son los estados que ha recibido casos de niños sospechosos con hepatitis aguda grave:

Nuevo León

Se detectaron los cuatro casos el pasado 12 de mayo.

Tamaulipas

En Tamaulipas se detectó un caso sospechoso de este padecimiento en un menor de 14 años que presentó síntomas.

Sinaloa

Se registró un probable caso de hepatitis aguda grave infantil en una joven de 15 años, la cual fue intubada al presentar complicaciones médicas.

Coahuila

Se reportó un caso sospechoso en un adolescente de 15 años, por lo que se realizaban las pruebas para confirmar el padecimiento.

San Luis Potosí

Un menor de seis años está bajo vigilancia como caso sospechoso tras presentar los síntomas característicos a la enfermedad.

Durango

El 16 de mayo detectaron un caso sospechoso en una menor de 13 años que está internada en el Hospital Materno Infantil.

Ciudad de México

En la capital se analizan cuatro casos sospechosos de hepatitis aguda infantil en menores de 8 años y su estado es estable.

Hidalgo

En Hidalgo están bajo análisis tres posibles casos de la hepatitis aguda que afecta a niños, mientras que un cuarto menor con la probable enfermedad falleció.

Las autoridades aún buscan confirmar que la muerte haya sido a causa de este padecimiento de origen desconocido.