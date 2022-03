Qué alimentos se deben consumir para prevenir el envejecimiento

Envejecer es inevitable, sí. Desde el nacimiento, el reloj empieza a contar y no para hasta la muerte. Pero eso no significa que una buena alimentación no nos ayuda a ralentizar ese proceso. Aquí te contamos que alimentos debes añadir a tu dieta para contrarrestar los efectos de la edad.

Aceite de oliva

El aceite de oliva sigue revolucionando la medicina Foto: Pixabay

Considerado como un “alimento de la eterna juventud”, el aceite de oliva tiene altos porcentajes de vitaminas E y K, que dan efectos antioxidantes en el organismo, fortaleciendo al sistema inmunológico. También ofrece bienestar al sistema digestivo, evita enfermedades cardiovasculares y contribuye a la mineralización de los huesos. Se puede consumir tres veces por semana.

Aguacate

La nutricionista Helen Quiñónez recomienda cambiar la mayonesa por el aguacate, ya que este es grasa natural que provee vitaminas. “Los antioxidantes ayudan a retrasar el envejecimiento de las células del cuerpo, por lo que dan más fuerza al organismo”, expresa Quiñónez.

Aguacate El aguacate se puede usar en mascarillas faciales

El aguacate además contiene vitamina E lo que lo hace un excelente un antiinflamatorio de circulaciones y protector del corazón, evitando enfermedades cardiovasculares.

Ajos

“El ajo es un alimento que no es del agrado de muchas personas por su peculiar sabor, pero sus propiedades ayudan al cuerpo, porque tiene alina y quercetina, que son sustancias antiinflamatorias que pueden reducir el colesterol. Lo ideal es comerlo crudo, porque sus efectos serán mejores”, explica Quiñónez.

Comer un diente de ajo en ayunas, seguido de un vaso de agua, ayuda a tener una piel tersa y más joven, pues estimula la renovación celular y además combate el acné.

Avena

La avena es un cereal que aporta numerosos antioxidantes y antiinflamatorios por las avenantramidas que contiene. Consumir avena ayuda a disminuir el colesterol, controlar el azúcar y equilibrar el sistema nervioso por la vitamina B1, calcio y alcaloides que permiten relajarse y prevenir el agotamiento mental.

Además tambíen tiene muchos beneficios para la piel. Según el dermatólogo Hugo Cruz, la avena, con sus propiedades antiinflamatorias, pueden tratar la irritación o alergias en la piel, funciona como exfoliante eliminando las células muertas, alivia las quemaduras, la protege de los rayos UV y aclara el tono de la piel.

Chocolate negro

Los nutricionistas aseguran que el chocolate es sano en la dieta, siempre y cuando sea negro, ya que este está compuesto mínimo de 70% cacao. Es importante evitar los que tienen leche o el chocolante blanco, porque tienen mucha grasa.

El chocolate negro se caracteriza por tener más porcentaje de cacao, lo cual beneficia en tener una piel más suave y resistente a los rayos UVA, y previene el envejecimiento ya quetiene flavoniodes y polifenoles, sustancias que librean al organismo de radicales libres.